Különös eset borzolta a kedélyeket szombat délután a bécsi A4-es autópályán: a Heute.at olvasója vette videóra, ahogyan egy nő az út közepén gurult az elektromos rollerével. Először a leállósávban haladt, később viszont átsorolt a szélső sávba.

A nőt láthatóan hidegen hagyta, hogy nemcsak tilos, hanem – rá és a többi közlekedőre nézve – balesetveszélyes is, amit csinál.

Amikor észrevette, hogy videózzák, abban a pillanatban bemutatott a középső ujjával.

A közlekedési törvény – akárcsak Magyarországon – kimondja, hogy az autópályára csak olyan gépjárművel szabad felhajtani, ami önerőből képes legalább 60 km/órás sebességgel közlekedni.

Nem ez volt azonban az egyetlen paragrafus, ami ellen vétett a nemtörődömségével a nő, ugyanis Ausztriában egyébként is tilos 25 km/óránál gyorsabb elektromos rollert használni.

