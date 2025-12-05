600 személysérüléses közlekedési balesetet okoztak mikromobilitási eszközök használói Magyarországon 2025 első tíz hónapjában. Tavaly 337 volt ez a szám január elejétől október végéig, vagyis az idei emelkedés 78 százalékos.

Az elektromos rollerek számának jelentős gyarapodására reagálva 2024 januárjától rögzíti és teszi közzé az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a balesetokozók közé ezt a kategóriát. A múlt év első hónapjában 4 darab ilyen eset történt, június végéig 178 darab, egész évben pedig 386.

A 2025-ös balesetszám már október végére sokkal magasabb a 2024-es egész éves adatnál.

Csattanás, röhögés, ijedtség Hatalmas csattanásra kaptuk oda a fejünket a szomszédommal az utcánkban pár hete. Egy szemre 17-18 év körüli fiú nekiütközött a nyílegyenes utcában egy útszélen parkoló autónak. Négyen haladtak együtt, a másik három azonnal megállt, majd az utca közepén hangosan röhögni kezdtek, és ha jól hallottuk, angolul gúnyolták a társukat. Aki csak nem kelt fel. Hirtelen ijedtségbe fordult a remek hangulat, felsegítették, szerencsére csak kissé megszédült, egy perc regenerálódás után már suhantak is tovább. Ez a baleset és a hozzá hasonlók (ahol csak kék foltok és horpadt autók a következmények) nem kerülnek be a rendőrségi statisztikába, a személysérüléses közlekedési balesetek kategória a nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó eseteket tartalmazza. Vagyis csak a legsúlyosabbakat.

Nem csak Budapesten probléma

Nem létezik pontos darabszám az ország különböző területein használt elektromos rollerekről, mert egy részük privát tulajdon (magánszemélyek, cégek), viszont a Jövő Mobilitása Szövetség már tavaly százezerre becsülte a számukat.

Az viszont egészen biztos, hogy a fővárosban közlekednek messze a legtöbben ilyen járművekkel. Rollerkölcsönzős cégből is közel kéttucat működik Budapesten, a turisták is egyértelműen itt használják a legtöbben és a legtöbbször, diákok és felnőttek is itt pattannak rá a legnagyobb számban. A rendőrségi statisztika szerint is a fővárosban okozzák a legtöbb személyi sérüléses balesetet: tíz hónap alatt 178 alkalommal kellett mentőt hívni rolleres balesethez.

Miközben az elektromos roller tipikus nagyvárosi közlekedési eszköz Európa-szerte, az ORFK statisztikái szerint egyáltalán nem csak fővárosi probléma nálunk, két vármegye balesetszáma is kiemelkedik a többi közül. Habár valamelyest sántít lakosságszám/balesetszám szerint Budapesthez viszonyítani a vármegyéket, mert a főváros eleve hátrányból indul (sokkal kisebb területen sokkal többen laknak, koncentráltabb és veszélyesebb a járműforgalom, a kölcsönzős cégből és a turistából is itt van a legtöbb), de még így nézve is közel azonosak az arányok e három területen.

Győr-Moson-Sopron vármegyében 50 személysérüléses balesetet okoztak mikromobilitási eszközök használói tíz hónap alatt, miközben az egész megye lakosságszáma 445 ezer, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig 47 eset történt 529 ezer lakosra vetítve. Budapesten ugye 178 baleset jutott 1,68 millió lakosra.

Pár napja a szegedi közgyűlés is problémásnak nevezte a helyi eseteket, ezért úgy döntött, hogy januártól pénzbírsággal sújthatják a gyalogosok számára kijelölt (és zöld-) területen elektromos rollerrel közlekedőket. Akár 200 ezer forint is lehet a járdán rollerezés utáni bírság.

Ijesztően sok a kiskorú sérült „Bandi 13 éves, és minden vágya egy új elektromos roller volt, amit a jó jegyekért cserébe meg is kaphatott. Egy napig használta” – írta kétségbeesett hangú szeptemberi felhívásában a Bethesda Gyermekkórház. „A számok döbbenetesek: a Bethesda Gyermekkórházban 7 hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerezés közben elszenvedett baleset miatt. Egy-egy ügyeletben akár 5-6 gyermek is érkezett komoly sérülésekkel. Közel minden ötödik eset fejsérülés, 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt. Ez csak a mi kórházunk, csak gyermekek és csak azoknak a száma, akik kórházba kerültek” – közölte az intézmény a Facebook oldalán, ahol a 13 éves fiú röntgenképét is megmutatták.

Gyorsan jön előre a feketelistán

Az immár 4,3 millió darab személyautó hazájában messze a személygépkocsit használók okozzák a legtöbb sérüléses balesetet, de idén már ezen a listán is nagyon elöl helyezkednek el a mikromobilitási eszközök.

Személysérüléses balesetek okozói Személysérüléses balesetek száma, 2025.1-10.hónap 1. személygépkocsi 7647 2. kerékpár 1142 3. tehergépkocsi 920 4. mikromobilitási eszköz 600 5. motorkerékpár 591 6. gyalogos 464 7. segédmotorkerékpár 417 8. autóbusz 135

Ugyanezen a listán 2024-ben még csak hetedik helyen álltak az elektromos rollerek. De akkor mi a megoldás?

Késik a KRESZ

A Bethesda Gyermekkórház felhívása szerint a bukósisak kötelező és nem opcionális használata a megoldás, de ez csak a fejet védi. Bandi esetének leírása – és az ijesztő kórházi statisztikák – alatt kommentelő szülők egy része szerint pedig 10-14 éves gyerekeknek nem való az elektromos roller, amivel persze nem csak ők ütköznek.

Már a múlt év őszén azt lehetett hallani, hogy a közlekedési kormányzat az új KRESZ számos pontján szabályozza a mikromobilitási eszközök használatát. Az új jogszabályt először 2025 márciusára ígérték, de jelenleg sem tudni, mikor lesz elfogadott és mindenkire kötelező új KRESZ. Szeptember elején a közlekedési miniszter azt ígérte, hogy „néhány hét múlva” online lehet majd mindenkinek véleményt mondani a leendő szabályokról. Ez sem indult el azóta, jelen állás szerint már 2026 őszére ígérik az új KRESZ-t.