A február 28-án kirobbanó iráni háború következményeit igen hamar megérezhette a saját zsebén a világ. Az ázsiai ország fontos olajkereskedelmi útvonalat zárt le, ami az olaj árának emelkedéséhez vezetett, ez pedig hamar átgyűrűzött a benzin és a gázolaj árának meredek emelkedésébe. Több országban, köztük Magyarországon is reagáltak erre kormányzati szinten maximalizált ár bevezetésével.

Ez az intézkedés azonban nem jelent orvosságot. Az emelkedő ár ugyanis a kínálati oldal szűkülésének tünete, az árplafontól viszont még nem lesz több a rendelkezésre álló üzemanyagból. Ezek a folyamatok akár hatással lehetnek az autósokra is, véli François Provost, a Renault vezérigazgatója.

A francia szakember a minap egy rádióinterjúban beszélt a márka terveiről, de szóba kerültek a világpolitikai események, illetve azok hatása is. Provost szerint rövid távon nemigen lesz hatása az üzemanyagárak növekedésének az autóeladásokra, azonban “ha ez tartósan így marad, annak lehet hatása”, fogalmazott. A hatást pedig nem más, mint a villanyautóra váltás jelenti.

A beszélgetés legérdekesebb pillanata az volt, amikor példaként az Ukrajnában megfigyelteket hozta fel. Az oroszokkal már négy éve háborúban álló szomszédunk autópiacán valóban érdekes jelenségek zajlottak le. A teljes képet ugyan nehéz jól nyomon követni az országot elhagyó tömegek miatt, akik sok esetben autóval mennek, azonban a regisztrált villanyautók száma meredeken növekedett az elmúlt években.

2024 végén például 135 ezer személyautóból állt az elektromos flotta, de ez egy évvel később már 241 ezer kocsiból állt. Ezek többsége külföldről, használtan vett jármű, de az újautó-piacot is a villanyautók pörgették tavaly: a 2024-es 68,8 ezerről úgy nőtt 2025-re 79,5 ezerre az új autók száma, hogy a növekedést az elektromos járművek eladása tette ki. 2025-ben 22,8 ezer új villanyautó talált gazdára Ukrajnában, 122,9 százalékkal (12 600 darabbal) több, mint egy évvel korábban.