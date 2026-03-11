Amikor a Nissan huszonöt éve bevezette az X-Trailt, olyan autóban gondolkodtak, amely a személyautók kényelmét valódi terepalkalmassággal társítja – ez utóbbival kívánták megkülönböztetni terméküket az ezredfordulón egyre népesebbé váló kategória többi résztvevőjétől.

Ennek a törekvésnek a nyomán született meg 2024-ben az X-Trail N-Trek verzió, amely a mostani modellfrissítésen központi szerephez jut – de erről majd később.

39 fotó

Az alapkivitel és az N-Trek egyaránt szélesebb, letisztultabb V-alakú hűtőmaszkot kap, az első lökhárító alsó részét átrajzolták, hátul nagyobb az egyébként fényes fekete lökhárítón belül a fényezett betét. A keréktárcsák 19 colosak.

Hátul új, teljes egészében LED-es lámpatesteket építettek be, a karosszériaszínek választéka a képeken látható két árnyalattal bővült, mindkettő kérhető kontrasztos fekete tetővel.

A beltérben új anyagokat alkalmaztak, köztük gesztenyebarna steppelt bőrkárpitot és barna fabetéteket a középkonzolon.

Az X-Trail most először kapja meg az integrált Google szolgáltatásokkal megerősített infotainment rendszert, ami egyebek mellett olyan funkciókat hoz, mint a letölthető applikációk és vezeték nélküli szoftverfrissítés. Van Google Asszisztens, amint keresztül szóbeli utasításokkal vezérelhető a szellőzés, az ülésfűtés, a navigáció és így tovább.

Feljavították a 3D panoráma kamerarendszert, amely mostantól széles látószögű kamerákat alkalmaz, így még alaposabban belátja a jármű környezetét, illetve speciális nézeti módokat is kínál, a kis sebességű körkörös nézettől kezdve az „átlátszó motorházfedélen” át a kereszteződésbe betekintésig. Összesen nyolc kamera jeleiből rakja össze a képet a rendszer.

A ProPILOT Assist vezetőtámogató rendszer is fejlődött, finomabban reagál (különös tekintettel a fékezésre), stabilabban tartja a sáv középvonalában az autót, és pontosabban érzékeli a környezetet. Pontosabban ismeri fel a jelzőtáblákat, a sebességkorlátozások pedig más környezeti információkat is figyelembe véve, előre azonosítja.

A hajtáslánc nem változott, az X‑Trail továbbra is a fedélzeti áramfejlesztős e‑POWER elektromos rendszert alkalmazza, opciósan e‑4ORCE összkerékhajtással társítva. Elsőkerék-hajtás esetén 204, 4WD konfigurációban 213 lóerő a csúcsteljesítmény, a szabvány szerinti átlagos üzemanyag-fogyasztás 5,7 l/100km.

Az N-Trek az eddiginél is merészebb, kalandkedvelőbb fizimiskát kap, egyedi részletekkel és anyaghasználattal, robusztusabb megjelenéssel.

Vadonatúj részlet, hogy piros (hivatalosan „magmavörös”) betéteket helyeztek el a lökhárítókon, a kerekeken, valamint egy sor további külső és belső komponensen. Az N-Trek fekete tetősíneket és masszív lökhárító-betéteket is kap, valamint újdonság a nyitható panoráma napfénytető.

Fontos részlet a vízálló üléskárpitozás – ezzel a részlettel egyébként már az eredeti X-Trail is büszkélkedhetett.