A modern szabadidőjárműek egyáltalán nem terepre készülnek, ugyanakkor emelt hasmagasságuk és fejlett menetdinamikai szabályozó rendszereik révén többségük egész jól elboldogul kisebb buckákon, földön és sárban. Más kérdés, hogy senkinek nincs kedve sárt és piszkot takarítani az igényes kárpitozásról, ezért az a legjobb, ha pormentes környezetben tároljuk autónkat.

A Nissan szerint marhaság ilyen apróság miatt kimaradni a mókából, ezért inkább építettek egy olyan X-Trailt, aminél nem gond a piszok. Koszos lesz, nyilván, viszont a vízálló kárpitozás miatt nem ázik el, így a takarítás gyerekjáték. Nyilván nem annyira, mint egy slaggal mosható belsejű terepjárónál, de könnyebb, az bizonyos.

Nem érték be persze ennyivel a tervezők, optikailag is átdolgozták a modellt. A hűtőmaszk kerete króm helyett sötét kivitelű, a lökhárítók alsó része szintén sötétszürke, a külső tükrök feketék. Újak a LED-es ködfényszórók is. A választható karosszériaszínek a fehértől az ezüstön és szürkén át a feketéig terjed.

A fent említett új, vízálló kárpitozás mellett gumiszőnyegeket és kétoldalas csomagtérpadlót kapunk.

Az X-Trail N-Trek a szokásos hajtásláncokkal választható. Az egyik opciós a hatótávolság-növelős elektromos e-Power (opcióként dupla villanymotoros, összkerékhajtású kivitelben), a másik egy egyszerű, másfél literes benzines turbómotor. A modellvariáns öt és hét üléssel egyaránt elérhető.