A határozatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikusan (cégkapura, vagy tárhelyre) küldi mindenkinek, aki regisztrált az Ügyfélkapura vagy a DÁP-ra. Aki nem, az postán kapja meg a papírokat. A postai kézbesítések március 10-én indulnak, az elektronikus levelek érkezése a tárhelyre március 16-tól várható.

Nem kapnak határozatot azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható. Ilyenek például az egyházi jogi személyek, civil szervezetek. Nem kapnak levelet azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes.

A gépjárműadót április 15-ig kell befizetni. Magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak érdemes kihasználniuk az egyszerű, legfeljebb öthavi, pótlékmentes, automatikusan járó részletfizetési kedvezményt, amely a NAV-Mobil alkalmazásban néhány kattintással kérhető 2026. június 30-ig.

A NAV Ügyfélportálján keresztül bankkártyával is rendezhető az adófizetés, valamint banki utalással a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára is befizethető az összeg. Átutalás esetén az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közlemény rovatban, a rendszám nem megfelelő adat.

Aki nem tudja másképp megoldani, csekket is igényelhet telefonon a NAV Infóvonalán (belföldről: 1819, külföldről: +36 (1) 461-1819 hívószám, 3-as menüpont). Az adóhatóság kalkulátorával már a határozatok megérkezése előtt kiszámolható a fizetendő összeg, amely a tavalyi infláció mértékével emelkedett.