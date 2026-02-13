Egy korábbi jogszabályváltozás értelmében a gépjárműadó is inflációkövetővé vált Magyarországon. A 2025-ös pénzromlás 4,3 százalékos volt hazánkban, a gépjárműadó mértéke is ennyivel emelkedik.

Az emelés minden autóra egységesen vonatkozik, függetlenül a jármű típusától. A fizetendő összeg kiszámítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online kalkulátorával gyorsan és pontosan elvégezhető.

A rendszer sávos elven működik, amely figyelembe veszi az autó teljesítményét kilowattban, valamint a jármű életkorát. Az idősebb autók esetében alacsonyabb kilowattdíj alkalmazandó.

Az éves adófizetés határideje április 15. Magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára lehetőség van pótlékmentes, öthavi részletfizetés igénybevételére, ami csökkenti az egyszerre jelentkező terhet.