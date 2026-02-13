Egy korábbi jogszabályváltozás értelmében a gépjárműadó is inflációkövetővé vált Magyarországon. A 2025-ös pénzromlás 4,3 százalékos volt hazánkban, a gépjárműadó mértéke is ennyivel emelkedik.
Az emelés minden autóra egységesen vonatkozik, függetlenül a jármű típusától. A fizetendő összeg kiszámítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online kalkulátorával gyorsan és pontosan elvégezhető.
A rendszer sávos elven működik, amely figyelembe veszi az autó teljesítményét kilowattban, valamint a jármű életkorát. Az idősebb autók esetében alacsonyabb kilowattdíj alkalmazandó.
Az éves adófizetés határideje április 15. Magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára lehetőség van pótlékmentes, öthavi részletfizetés igénybevételére, ami csökkenti az egyszerre jelentkező terhet.
|Az adó mértéke a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint megállapított adóalap után
|a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben
|375 Ft/kW
|a gyártási évet követő 4–7. naptári évben
|325 Ft/kW
|a gyártási évet követő 8–11. naptári évben
|250 Ft/kW
|a gyártási évet követő 12–15. naptári évben
|205 Ft/kW
|a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években
|150 Ft/kW