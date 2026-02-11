Magyarországon a jármű üzembentartójának vagy tulajdonosoknak évente gépjárműadót kell fizetnie. Van azonban, amikor elmaradhat az összeg átutalása. A jogosultakat már tavaly decemberben értesítette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), tájékoztató levélben felhívva a figyelmet a mentességre, és arra, hogyan lehet azt érvényesíteni.

Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben. Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben.

Szintén mentes a gépjárműadó alól az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75 százaléka helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott.

Az adómentességet, ha jár az adott évben, akkor be kell jelenteni a NAV-hoz a GJADO jelű űrlapon, amely a legkényelmesebben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) érhető el.

Az az érintett szervezet, amely nem jelenti be időben a mentességet, annak a gépjárműadót április 15-ig meg kell fizetnie. Bár a bejelentés később is pótolható, érdemes minél előbb nyilatkozni, mert ezzel elkerülhető az utólagos ügyintézés.