Tavaly novemberben szavazta meg az Országgyűlés azokat az adótörvény-változtatásokat, melyek nyomán több adónem és járulék is az inflációt követve, automatikusan emelkedik.

A jogszabály szerint 2026-ra a Központi Statisztikai Hivatal fogyasztóiár-index előző évi és idén júliusi értékének különbsége, mostanra a konkrét szám is megvan, a KSH ugyanis 4,3 százalékos inflációt számított.

Ahogy a Vezessen is megírtuk, ennyivel emelkedik majd az üzemanyagok jövedéki adója, de nem ez az egyetlen terület, amely érinti az autósokat, ugyanis az autótartás és -vásárlás járulékos költségeit is inflációkövetővé tették.

Ha minden igaz – a NAV-nak a törvény szerint október 31-ig kell hivatalosan is bejelentenie az emelkedés mértékét –, 4,3%-kal emelkedik majd a gépjárműadó, a cégautóadó, a regisztrációs adó (személygépkocsikra) és a gépjármű-átírási illeték is.

Pontos összegeket természetesen nem írhatunk, hiszen az említett adók és a járulék mind sávos alapon, az adott gépjármű hajtásától, teljesítményétől és korától is függhetnek – számolgatni a NAV hivatalos közlése után lehet érdemes akár a hatóságnál elérhető, akár külső, független kalkulátorok segítségével.