Jövő év elején szinte biztosan drágábban tankolhatunk majd, mint 2025 decemberében, hiszen idén júniusban infláció volt hazánkban, azaz romlott a pénzünk vásárlóértéke. A Kormány által korábban bevezetett inflációkövető adóemelés nyomán, amely az előző év júniusi infláció mértékével emeli a jövedéki adót, így 2026 január elsejétől nő az üzemanyagok adótartalma.

2025 júniusában a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4,3 százalékos volt az infláció hazánkban, így a Népszava számításai szerint, 2026 januártól a benzin literenkénti jövedéki adója bruttó 8,7, a gázolajé pedig 8,1 forinttal nő. Ennek nyomán a 95-ös benzinben 210 forint, a dízelben pedig 197 forintnyi jövedéki adó lesz várhatóan. A konkrét új adómértéket a NAV-nak a tárgyévet megelőző év október 31-ig kell közzé tennie.

A lap rámutat, hogy az emeléssel az EU által előírtaknál magasabb szinten van az adó, hiszen 180, illetve 166 forint lenne az elvárt összeg, aminél már idénre is húsz forinttal többet fizettek az autósok, jövőre pedig 30 forintra nő a különbség literenként.

Ez már a harmadik egyösszegű adóemelés lesz az üzemanyagok esetén. hiszen 2024 januárjában is történt ilyen, igaz akkor az olajárhoz kötve határozta meg a növekmény mértékét a kormány.

Az, hogy 2026 január elsején mennyivel drágulnak majd az üzemanyagok pontosan nehéz megmondani, hiszen a különböző kutak eltérő stratégiával terhelhetik át a vevőkre a megnőtt költséget.

Nemcsak az üzemanyagok ára változik majd, hiszen több más autósokat érintő rétel is infláció követő tavaly óta: