Egészen sokáig bizonytalanság övezte az Alfa Romeo sportmodelleinek a sorsát: a cég 2024 végével Észak-Amerikából kivonta a Giulia és Stelvio Quadrifoglio verziókat, majd 2025 őszén teljes egészében felfüggesztette azok gyártását. Közben látványos különkiadásokat hirdetett meg a típuspárosból, ami életben tartotta a reményt a rajongókban.

16 fotó

A remény most beteljesedik, hiszen idén március elejétől ismét forgalmazza, és állítólag egészen 2027 végéig életben tartja az 520 lóerős családi sportautókat.

A modellek 2,9 literes, V6-os turbómotorja (690T) eredetileg 510 lóerőt adott le, majd 520 és 540 lóerős lett, sőt, az Alfa Romeo 33 Stradale álomautóban 620 lóerőre hangolták.

Jelenleg aki tisztán benzines Alfa Romeóra vágyik, ezen a brutális sportmotoron kívül nincs más választása. A Giulia és a Stelvio kapható még dízelként, piactól függően 160 és 210 lóerős motorokkal. A márka két kisebb szabadidőjárművet is kínál: a Tonale lehet hibrid (160 LE), dízel (130 LE) vagy összkerekes plug-in hibrid (280 LE), míg a Junior tisztán elektromos (156 LE) vagy hibrid (136 LE) kivitelben elérhető.

Quadrifogliót mi is vezettünk, nem is egyszer