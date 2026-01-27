A Mercedes-Benz CLE Coupé alapjain nyugvó prototípus sarkköri tesztjeiről készített fényképeket tett közzé az AMG. A középkategóriás kétajtósból korábban már készült AMG-átirat, az itt látható fejlesztési példány azonban sokkal inkább versenyautó, mint közúti sportkupé: erre enged következtetni a kiszélesített első lökhárítót teljes szélességében kitöltő, hatalmas légbeömlő és a csomagtérfedélre felcsavarozott konzolokra emelt hátsó légterelő.

A kerékíveket is jelentősen kiszélesítették, alattuk különleges rajzolatú keréktárcsák forognak. Az AMG-feliratos féknyergek a szokásosnál is méretesebbek, ami magas dugattyúszámú fékrendszert feltételez.

4 fotó

Az autóról semmit nem árul el a gyártó azon kívül, hogy annak az ultra limitált példányszámú Mercedes Benz Mythos sorozatnak a második darabjáról van szó, amely két éve elhozta nekünk a Mercedes-AMG PureSpeed roadstert.

Ott egyértelműen a karosszéria – pontosabban annak a részleges hiánya – volt a nagy dobás, ezért nem a hajtáslánc teljesítményével kellett lenyűgözni a világot. Akkor és ott az AMG GT 63 négyliteres V8-asára esett a választás: a 585 lóerős csúcsteljesítmény elegendőnek ítéltetett egy szélvédő nélküli autóban.

Itt viszont a kupé minden porcikájáról ordít a sportosság, így gyanítható, hogy motorból is valami erősebbet kap. Ezen a ponton kanyarodhatunk vissza azokhoz az értesülésekhez, amelyek szerint az AMG CLE 63 messze 600 lóerő fölötti teljesítménnyel kellene, hogy bemutatkozzon a közeljövőben.

Ez meglehetősen konzervatív jóslás, hiszen az AMG GT 63 S E Performance 600 kilowatt, azaz 816 lóerő csúcsteljesítményre képes. Elképzelhető ugyanakkor, hogy a hibrid komponens nélkül, de a GT 63 Pro esetben mért 612 lóerős csúcsteljesítmény fölé hangolva valósul majd meg az újdonság. Akárhogy is, a prototípus készültségi fokát elnézve nem kell sokáig várnunk már, hogy kiderüljenek a részletek.