Nagyrészt 1999 köbcentis benzinesekből áll a CLE motorkínálata, a belső égésű oldalról 170, 204 illetve 258 lóerővel, amit mindig 23 lóerővel told meg a 48 voltos hibridrendszer. Az egyetlen dízel is kisegítő hibrid, a 220d 1993 köbcentis négyhengerese puhaságával, erejével és elhanyagolható fogyasztásával csodálatos dízelmotor. 197 lóerős és 440 Nm a nyomatéka a mild hibrid hajtás nélkül.

Szomorú, hogy dízelből nincs hathengeres a CLE-hez, pedig mi lenne nemesebb és gyorsabb utazóautó a 214-es E-osztályból átvehető 450d-nél. Van viszont egyenáramon villámtölthető konnektoros hibrid. A CLE 300e Coupé villamos gépe 129 lóerős, a 313 lóerős rendszerteljesítményű, 550 Nm nyomatékú plug-in hibrid tisztán elektromos hatótávolsága 113 km.

Várhatóan a Merci-zsargonban MoPf (Modellpflege, azaz modellápolás) néven ismert továbbfejlesztés hozza vissza a nyolchengerest.

Eredetileg aligha szerepelt a tervekben, de a C 63 AMG S E Performance jól megérdemelt kudarca után rájöttek, hogy 63 néven egy sornégyes motor akkor is kevés a V8 helyett, ha 476 lóerős. Talán 2027-re lesz itt az M177-es, két turbóval felszúrt nyolchengeres, vélhetően legalább 585 lóerővel.

Az M256 motorkódú sorhat az előző E-osztályban is benne volt, de a tesztautóban már egy módosított verzió dolgozik, M256M jellel. Új szívó- és kipufogó-csatornák tökéletesítik az égéstereket, más a befecskendezés, eltérőek a dugattyúgyűrűk és új a turbófeltöltő. A 2999 köbcentis, 24 szelepes, dupla vezérműtengelyes motor hosszú löketű, furata 83,0, lökethossza 92,4 mm.

Alapértelmezésben 449 lóerő és 560 Nm jön ki a sorhatból, de túltöltéssel, 10 vagy 12 másodpercig képes 600 newtonmétert leadni. A feltöltés kettős, a kipufogógázokkal pörgetett turbón kívül van elektromos feltöltő is, a kettővel együtt 0,4 barral 1,5-re nőtt a relatív töltőnyomás.

A kettős feltöltés elektromos része javítja a gázreakciót és főleg az alsó-középső fordulatszám-tartományban növeli a motor erejét, így nem gond a nagyobbra vett másik turbó felpörgésének fokozott időigénye. A csiga így nagyobb lehet és nő vele a csúcsteljesítmény, mégse kell gázadás után sokat várni a megindulásra.

A Speedshift erőátvitelben a TCT (Torque Converter Technology) a hidrodinamikus nyomatékváltós automata jele, ez van a tesztautóban. A szintén 9 fokozatú MCT (Multi Clutch Technology) váltó a sportosabb AMG-modellekben szolgál, itt a wandler vagy citrom helyett olajos indítókuplung, a németesek kedvéért Nass-Anfahrkupplung segíti az elindulást, közvetlenebbé és gyorsabbá téve a rajtokat valamint a kapcsolásokat.

A 48 voltos hibridrendszer villamos gépe egy új önindító-generátor. Nem a motor oldalán vagy mögött dolgozik, hanem a 9 fokozatú automatikus sebességváltó házában, a motor és a váltó között.

Maximum 23 lóerővel száll be az autó hajtásába, na meg 205 Nm nyomatékkal, de ez nem emeli tovább a 449 lóerős csúcsteljesítményt vagy a nyomatékmaximumot. A villamos gép végzi a benzines újraindítását, áramot termel vissza gázelvételkor és fékezéskor, biztosítja a gurulást üresbe kapcsolva, tehát a szokásos hibridfunkciókat látja el.

Összesen három hibridrendszert használ az AMG. Az ittenin kívül létezik a konnektorról tölthető, 28,6 kilowattórás akkujú plug-in verzió az E53 HYBRID-ben, ahol 21,22 kilowattórát autózhatsz el elektromosan. A többi tartalék a gyorsítások támogatására a 120 kW-os, 163 lóerős és 480 Nm nyomatékú villanymotornak, ami a tesztautóban lévő benzinessel tandemben 585 lóerős, 750 Nm nyomatékú hajtásrendszert ad ki. Az AMG-nél a tápláléklánc csúcsán az E Performance áll, külső töltésű akkuval és priméren a teljesítmény növelését szolgáló elektromos oldallal a V8-as biturbó föld-föld rakétákban.

Rajtprogram segíti a kilövést a tesztelt CLE-ben, 4,2 másodperc a gyorsulás százig és 250 km/óra végsebesség, amit 270-re emelhetünk az AMG vezetői csomaggal. Még pár szám: az autó EU-súlya vezetővel és utassal kereken 2000 kg, terhelhetősége 420 kg. Ha valaki pont ezzel vontatna, 1800 kilós fékezett lószállítót, jachtot, lakókocsit vagy trélert köthet utána, féltett veterán autója szállításához.

Elöl négylengőkaros, hátul ötlengőkaros a futómű. Széria az adaptív lengéscsillapítás és a hátsókerék-kormányzás. Maximum 2,5 foknyit fordulhatnak el a hátsó kerekek, 100-ig az elsőkkel ellentétesen, felette velük párhuzamosan. Előbbi a fordulókört, utóbbi az útfekvést javítja.

Elöl 370×36 milliméteresek a féktárcsák négydugattyús fix féknyereggel, a hátsó kerekeket úszónyerges, egydugattyús fék lassítja 360×26 mm-es féktárcsákkal.