Nem véletlenül rendeznek előszeretettel autóbemutatókat a spanyolországi Malaga, Marbella környékén, hiszen itt elenyésző a csapadékmennyiség Európa nagyrészéhez képest. Most nem volt szerencsénk, nagyjából 10 perc kabriózás után kénytelenek voltunk felhúzni a tetőt a szemerkélő eső miatt. A háromliteres sorhatos hangja viszont ennyi idő alatt is átjött: kellemesen mélyen, kifejezetten élvezhető hangszínben szólal meg a kipufogó felől, ami tovább fokozza a hangulatot az utastérben, haladjunk urasan, vagy dinamikusabban. Minél sportosabb módba kapcsolunk a műszerfalon, annál halhatóbb és élvezetesebb lesz a kipufogó durrogása is, persze a régi idők oroszlánüvöltése ekkor sem jön már elő. Mostani viszonylatban viszont kellemes meglepetés a hangélmény, kár, hogy ebből sokat visszavesz a felhúzott vászontető.

Ahogy bepattantam a vezetőülésbe, két dolog egyből feltűnt: a feláras AMG sportülések nagyon jó üléspozíciót kínálnak, és az állítható oldaltámasszal nagyon jó tartást is. A másik a kormány, ami vaskosabb az átlagosnál. Öröm rámarkolni, bár volt kolléga, aki már sokkalta az átmérőjét – ez nyilván egyéni preferencia és tenyérméret alapján változik.

A mostani túlszervózott, túlpuhított kormány, és futóműbeállítások szele nem érintette meg az AMG-t, itt továbbra is megmaradtak a kellemes arányok a sportos és kényelmes között. A kormánymű kellően alapos visszajelzést nyújt az aszfaltról, közvetlenül reagál a mozdulatokra, és nagyon precízen irányítható vele a CLE. A szerpentineken pedig jól érződik, hogy a kabriót alaposan megmerevítették, nem csavarodik, nem dől a karosszéria, gyönyörűen fekszik a kanyarokban is, meghazudtolja kéttonna feletti saját tömegét. Plusz öröm, hogy a sebességérzetet sem nyeli teljes egészében az AMG, főleg lehajtott tetővel, amikor a szél és a hangélmény hatványozza örömünket.

A váltó szinte észrevétlenül vált még padlógázas gyorsításkor is, és ritkán kívántunk csak beavatkozni a kormány mögötti váltófülekkel a működésbe. A spanyolországi útminőség mellett a kényelem is elsőosztályú, de ebből nem merünk arra következtetni, hogy ez itthon is ugyanilyen lesz.