A fekete, príma minőségű anyagokból összerakott, karbon betétekkel feldobott belsőben vadul világítanak a sárga ülésbetétek és a szintén rikítósárga biztonsági övek. Később a sárga díszvarrások is feltűnnek a kárpitokon, illetve az Edition 1 feliratok az integrált fejtámlás, remek oldaltartású, kényelmes sportülésekben, szőnyegen.

29 fotó

Annyira hangsúlyos ez a szín a belsőben, hogy annak ellenére, hogy a hangulatvilágításokat a legritkább esetben állítom színesre egy autóban – általában kikapcsolva, vagy az éjszaka legkevésbé zavaró vörösre állítva használom – de ezúttal grammra kimérve muszáj volt a többi sárga betéthez passzítva sárgába állítani.

Elcsépelt hasonlat, hogy olyan az autó belseje, mintha űrhajóban ülnél. De ez valóban olyan. Több képernyőt nézhetsz benne, mint szegény Tom Cruise a Különvéleményben, amikor hatalmas, virtuális képernyők között hadonászott feldúltan. A Mercedes Superscreen-nek nevezi a három óriási monitorból álló kijelzőhalmot, ami még csak nem is a csúcs, van ennél nagyobb is, az Hyperscreen-nek hívják és szerény 56 colos ívelt üvegfelület mögötti képernyőket takar.

Igazából már a Superscreen is overkill, itt jobban elkülönül egymástól a műszerfalként, és fedélzeti rendszerként használható, valamint az utas előtti kijelző, amelyek 12,3 colosak a vezető és az utas előtt, és 14,4 colos a középső. Mindegyik hibátlan képminőségű, bár a fényes felület nem mindig praktikus.

A középkonzolt nem rontották el semmivel, itt nem lóg bele a térbe semmi. A karbon fedél finoman mozogva rejti el, vagy hagyja szabadon a pohártartót és az indukciós töltőfelületet. Az irányváltó a kormány mögötti karcsú bajuszkapcsolón található.

Kormányán temérdek érintésérzékeny felületű kapcsoló található, amiket én személy szerint nem kedvelek, mert baromi nehéz őket kitapogatni és vezetés közben a kezelésük is rémes. Roppan jól néznek ki, meg modern megoldás, de autóban nem annyira szerencsés. De ez ízlés kérdése. A kormányra költöztetett, saját kijelzővel rendelkező kapcsolók viszont jól használhatók, kéznél vannak és elég nagyok is. Ezekkel az autó viselkedését lehet személyre szabni, a különféle vezetési módok kiválasztásával, de a futóművet, motorhangot is személyre lehet szabni a segítségével.

Műszerfalára az égvilágon mindent ki lehet tenni – hőmérsékletből akár ötfélét is nézhetsz és abban még nincs benne a külső és belső levegőé -, csak győzd feldolgozni az információcunamit. Fedélzeti rendszerének piszkálása előtt viszont vegyél magadhoz enni és innivalót, mert elképesztő mélységekbe lehet leásni, eltart egy ideig, mire mindent kiismersz. Például azt, hogy lehet menüből állítani a szellőzőrostélyokat.

Hátra nem könnyű bekászálódni, a gyorsan eső tetőív nem tesz jót a magasabb utasok kényelmének, és a magas küszöbön, lábban szűk ajtónyíláson is problémás átkászálódni. Bent már nincs baj a hátsó üléssorban, egész kényelmesen elfér a lába annak is, aki 190 centisre nőtt. A fejtér már határeset, az amúgy klassz üvegtető elcsen pár centit a belmagasságból.

Csomagtartója szerény, mindössze 370 literes – az akkumulátorpakk a csomagtartó padlója alatt lakik – hátulról dönthetők az üléstámlák, és akár egész hosszú dolgokat is elnyel ilyen állapotban. Feltéve, hogy lapos, és befér a szűk csomagtérajtón.