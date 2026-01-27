Az elektromos járművek (BEV) eladásai 29,9 százalékkal, 1,88 millióra nőttek, arányuk 17,4 százalék volt az eladásokon belül az egy évvel korábbi 13,6 százalékot követően.

A hálózatról is tölthető plug-in hibridek (PHEV) eladásai 33,4 százalékkal, 1,015 millióra nőttek, míg a hibrideké (HEV) 13,7 százalékkal, 3,733 millióra emelkedtek. A PHEV-autók piaci részesedése 7,2 százalékról 9,4 százalékra nőtt, a HEV-autóké 30,9 százalékról 34,5 százalékra emelkedett.

A benzinmotoros autók eladásai 18,7 százalékkal, 2,88 millióra csökkentek, a dízelautóké pedig 24,2 százalékkal, 960 ezerre estek. Együttes piaci részesedésük a 2024-es 45,2 százalékról 35,5 százalékra esett tavaly.

Magyarországon 129 440 új autót adtak el tavaly, 6,4 százalékkal többet a 2024-esnél. A dízelautók eladása két százalékkal, 14 374-re csökkent, míg a benzineseké 14,8 százalékkal, 30 920-ra esett. Az elektromos autók eladása 28,5 százalékkal, 11 002-re nőtt, a plug-in hibrideké 25,3 százalékkal 7136-ra, míg a hibrid autóké 16,7 százalékkal 65 369-re bővült.