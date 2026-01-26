Tavaly összesen 1 273 180 darab, a 2024-esnél 33,5 százalékkal több plug-in hibrid személyautó talált gazdára Európában. A növekedés a megfizethető modelleknek volt köszönhető: míg a tömegpiaci gyártók 85,3 százalékkal erősödtek, azaz kis híján megduplázták forgalmukat, a prémium szegmens csekély mértékben (-2,7%), de visszaesett.

A teljes PHEV-forgalomból 726 107-et tettek ki a tömegpiaci márkák, 547 073-et a prémium gyártók. Ezzel megfordult az arány a két szegmens között: míg tavalyelőtt a tömeggyártók a plug-in hibrid eladások csupán 41%-át tudhatták magukénak, ez az arány mostanra 57%-ra ugrott.

Miközben a prémium autógyártók még mindig ott vannak az élmezőnyben, hatalmas tempóval jönnek fel az olcsóbb típusok. A legnagyobb növekedést például egy kínai márka érte el, a semmiből egy csapásra fellépett a Top 5 közé. Ugyanez a gyártó jegyzi egyébként Európa kedvenc PHEV modelljét, 1000 százalékot meghaladó növekménnyel – ennél is látványosabb annak a másik, szintén kínai gyártónak a teljesítménye, ahol a listavezető típusnak 20 000% fölötti a fejlődése egyetlen év alatt.

Európa legnépszerűbb PHEV-gyártói

A legtöbb szegmensre jellemző, hogy az újabb modellek korosabb márkatársaik rovására futnak fel. Itt más a helyzet. Ahol nőtt a forgalom, ott többségében jelentősen nőtt, ugyanakkor ahol csökkent, ott a várhatónál kisebb mértékben csökkent, ami a konnektoros hibridek általános népszerűségének az emelkedését jelzi: a gyarapodó piacon van helye az újdonságoknak, de a korábbi modellek sem vesztik fényüket.

Európa kedvenc PHEV típusai