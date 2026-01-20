Legkésőbb 2030-ra üzembe áll a világ első „sötét autógyára”, ahol emberek nem, csak robotok dolgoznak az összeszerelő soron, írja a Gartner és a Warburg Research intézetek közös kutatására hivatkozva az Autonews Europe (ANE.)

A sötét gyár (dark factory) elnevezés arra utal, hogy a robotok nem igényelnek világítást, teljes fényhiányban is tudnak dolgozni, amennyiben rendelkeznek a megfelelő érzékelőkkel.

A közelmúltban számos autógyártó – így többek között a Mercedes-Benz és a Hyundai – bejelentette, hogy humanoid robotokat kíván üzembe állítani gyáraiban. Ez persze csak a leglátványosabb eleme az egyenletnek, hiszen számos részfeladatot már most is robotok látnak el az autógyártásban, a festéstől a hegesztésig, és egyre több helyen állítanak üzembe önvezető alkatrész-szállító kiskocsikat.

A világ huszonöt legnagyobb autógyártója közül tizenkettő folytat előrehaladott kísérleteket a gyártás robotizálásával, emlékeztet az ANE. Az előnyök nem igényelnek magyarázatot: jobb és egyenletesebb gyártási minőség, alacsonyabb munkaerő-költségek, kisebb energiafogyasztás (ld. nincs világítás), hatékonyabb és gyorsabb gyártás (nem kell szünetet tartani,) és így tovább.

Mostanra a kábelkötegek beszerelésén és az utastéri szerelvények beépítésén kívül minden munkafolyamatot sikeresen automatizáltak az autógyárakban. Ezekhez alapvetően kellene átalakítani a járműszerkezetek, illetve a gyártás tervezését, ám ez is csak idő és energia kérdése. A folyamatot a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás térnyerése jelentősen felgyorsíthatja, így a szakértők szerint már az évtized végére megkezdődhet az embermentes gyártás – a kérdés csak az, hogy hol. Jelenleg az USA és Kína látszik a legvalószínűbb helyszínnek, ez azonban addig még változhat.

Ennél is nagyobb kérdés, hogy mi lesz azzal a több millió emberrel világszerte, akik így munka nélkül maradnak. A válasz disztopikus: egy részükre minden bizonnyal a gyártórobotok karbantartását fogják rábízni, így végső soron azokat fogják szolgálni, akik elvették a munkájukat.