Három generáció, csaknem negyed évszázad: ennyit tudhat maga mögött a Mazda2. A jövő azonban borús: bár a Mazda tavaly bemutatta azt a Mazda Vision X-Compact tanulmányt (képeinken), amely elvileg a következő szériát előlegezte meg, a japán sajtó tudni véli, hogy idén nyáron véget ér a történet: a jelenlegi generáció közvetlen utód nélkül vonulhat ki a piacról.

Ez persze elképzelhetetlen, hiszen a CX-5 mögött a Mazda2 a márka legfontosabb globális modellje. Továbbra is lesz tehát B-kategóriás (azaz 4 méter körüli) kisautója a cégnek, épp csak nem ferdehátú, hanem crossover, méghozzá CX-20 néven.

Ezzel együtt sem hagyja veszni a Vision X-Compact formatervére fordított energiát és pénzt a cég: úgy sejthető, hogy némi emeléssel és morcosítással ebből faragják ki a leendő városi SUV formavilágát a Mazdánál.

Hiába érkezik a CX-20 (ha tényleg érkezik), ezzel nem nő a szabadidőjármű-modellek száma a Mazdánál: az újonc ugyanis nem csak a Mazda2 helyébe lép, hanem a koros CX-3-ast is váltja. Ez Európában nem fog feltűnni, hiszen itt évekkel ezelőtt megszűnt a 4275 mm hosszú modell forgalmazása, helyette csak a CX-30 (4395 mm) kapható. Japánban viszont a mai napig kapható a kis SUV.

