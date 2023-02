Eredetileg 2014-ben lépett piacra, 2019-ben egyszer már frissítették, most pedig a várt nyugdíjazás helyett ismét megújul a harmadik generációs Mazda2.

A modell új első lökhárítót és átdolgozott hűtőmaszkot kap. Utóbbit, valamint a hátsó lökhárítót egy apró színes betét teszi izgalmasabbá – ez a legtöbb felszereltségi szinten sárga, de a két új, limitált széria, a fekete hűtőrácsú Homura és a Homura Aka esetében piros.

Vén korára kikupálódott a legkisebb Mazda 1 /16 Fotó megosztása: 2 /16 Fotó megosztása: 3 /16 Fotó megosztása: 5 /16 Fotó megosztása: 6 /16 Fotó megosztása: 7 /16 Fotó megosztása: 9 /16 Fotó megosztása: 10 /16 Fotó megosztása: 11 /16 Fotó megosztása: 13 /16 Fotó megosztása: 14 /16 Fotó megosztása: 15 /16 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az utastérben szintén színes – fehér, fekete vagy mentazöld – betétek dobják fel a műszerfal egyszínű feketeségét. Ha a fent említett különkiadásokat rendeltük, a fekete üléskárpitot piros öltések díszítik, a légbeömlőket bordó és sötétszürke gyűrűk keretezik.

Két új karosszériaszín: egy szürke és egy kék árnyalat bővíti tizenegy tagúra a palettát. Érdekesség, hogy a Homura Aka kivitel esetében csak tíz színből választhatunk: a fekete itt nem opció.

Keréktárcsából 15 colos ezüst színű vagy 16 colos festett kivitel rendelhető.

Minden felszereltségi szinten alapértelmezett a LED-es fényszóró, a négy villanyablak, az állítható magasságú vezetőülés, a kulcs nélküli nyitás és indítás, a 8 colos központi kijelző, a 6 hangszórós, Bluetoothos multimédia rendszer, valamint az Android Auto és Apple CarPlay okostelefon-integráció. A biztonság terén az alapáras visszagurulásgátló és a GVC Plus nyomatékvektor-szabályozás érdemel figyelmet. Magasabb szinteken éjszakai gyalogosfelismerésre is képes automata vészfékező rendszert is találunk, továbbá opcióként kérhető sávban tartó, jelzőtábla-felismerő és panoráma kamera rendszer.

Motor továbbra is csak egy: a megszokott 1,5 literes szívó benzines van, ezt viszont alaposan átdolgozták. Az új átlós örvényű égéstechnológia, a 15:1-ra emelt sűrítési viszony és az e-Skyactiv-X motor fejlesztése során kidolgozott motorvezérlés alkalmazása dinamikusabbá és takarékosabbá tette a motort, amely piactól függően négy kivitelben elérhető. Mild hibrid rendszerrel 90 és 115 lóerővel, vagy elektromos komponens nélkül, 75 vagy 90 lóerősen – ez utóbbi az egyetlen, amelyet kézi helyett automata váltóval szerelnek.

Adaptív fényszóró eddig is rendelhető volt, most azonban 20 szegmensből álló mátrix világítási rendszert is kínál az autó. Ez sebességtől függően három eltérő formájú fénycsóvával világítja meg a környezetet, illetve a korábbi kettő helyett hat fokozatban szabályozza a kanyarvilágítást.