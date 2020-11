Pletykaként már korábban is felmerült, ám most hivatalos forrásból is megerősítették: a Mazda Európában (és talán más piacain is) az új generációs Toyota Yarist fogja értékesíteni saját neve alatt. Az átemblémázott kisautó révén végre a Mazda is felszáll a hibrid vonatra.

Logikus volna, hogy a Yaris (a típusnév egyelőre nem ismert) a jelenlegi Mazda2 utódaként kerüljön fel a Mazda palettájára, ám erről egyelőre nem nyilatkozik a cég: nem kizárt, hogy sportos kisautónak megtartják a 2014-ben bevezetett modellt.

A magyarországi importőr tájékoztatása szerint a jelenlegi Mazda2 jövőre még a kínálatban marad, a Yaris klónja viszont a dolgok jelenlegi állása szerint nem jön hazánkba.

Az új együttműködéssel viszonozza a szívességet a Toyota: Észak-Amerikában ugyanis 2014 óta a Mazda2-t forgalmazzák Toyota Yarisként.