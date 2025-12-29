Még két hét sem telt el azóta, hogy a nehézsúlyú világbajnok ökölvívó, Antony Joshua kiütötte a YouTuberből bokszólóvá alakuló Jake Pault egy sok kértést felvető mérkőzésen a sportolói társadalom legnagyobb örömére. Most azonban sokkal rosszabb helyzetbe került a brit sztár – írta meg az MTI.

Joshua ugyanis a nigériai Lagosban tartózkodott, amikor autójával utazva balesetezett a hétfői napon. Rajta és sofőrjén kívül további két személy tartózkodott a járműben, a másik két utas a helyszínen életét vesztette. A tragédia részleteiről egyelőre annyit tudni, hogy Josuáék belecsapódtak egy álló teherautóba.

A nigériai származású brit ökölvívó kisebb sérülésekkel megúszta a karambolt, amely Makunban, a Lagos és Ibadan közötti autópályán történt. A sportoló a BBC információi szerint az autó hátsó ülésén utazott, az összeroncsolódott járműből pedig segítséggel tudott csak kiszállni.