Ittas vezetés és cserbenhagyás miatt emeltek vádat egy férfival szemben, aki 2025 áprilisában ittasan okozott balesetet Balatonalmádiban, majd elhajtott a helyszínről. Az elkövető nemcsak ittas volt, de a sebességhatárokat sem tartotta, így amint megelőzte az előtte haladó autót, a saját sávjába visszatérve már nem tudta tartani a követési távolságot, így az előtte 47-48 km/órás sebességgel közlekedő kocsi hátuljába csapódott.

Az esetről egy szemtanú készített felvételt:

Habár nem történt személyi sérülés, fennállt az esélye annak, hogy valakinek az élete, testi épsége veszélyben van, azonban a vádlott ennek ellenére sem állt meg. Pár kilométerrel később viszont már gyalogosként folytatta a menekülését, ugyanis a Honda Civicjével egy kerítésoszlopnak ütközött.

A Veszprémi Járási Ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban felfüggesztett fogházbüntetés, pénzbüntetés, valamint járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.

