2026 végével kifut a jelenlegi, negyedik generációs Audi A8. Az eredeti tervek szerint 2027-ben egy tisztán elektromos modell (illetve kettő: egy SUV és egy szedán) váltotta volna a hatalmas szedánt, amely közös platformra épült volna a Porsche tervezett, három üléssoros SUV-jával.

Csakhogy a Porsche időközben felismerte, hogy még sincs akkora üzlet az elektromos prémium autókban, ezért visszatérne a részben vagy teljesen belső égésű hajtástechnológiákhoz. A már bemutatott, elektromos Macan és a hamarosan érkező, szintén elektromos Cayenne fölé pozicionált, szintén villanymotoros óriási szabadidőjármű helyett valami más várható, a platform fejlesztését pedig határozatlan időre jegelték. Ezzel pedig az utolsó pillanatban architektúra nélkül maradt az Audi.

Az nem opció, hogy ne újítsa meg zászlóshajóját az Audi: a jelenlegi modell 2017-ben mutatkozott be; a legnagyobb konkurensek, a BMW 7 (2022) és a Mercedes-Benz S-osztály (2020) jelentősen fiatalabbak nála.

A német Automobilwoche belső forrásokból úgy értesült, hogy belső égésű motorral valósulhat meg az utód – ez egyrészt átmeneti megoldás lesz, másrészt nem valószínű, hogy 2030 előtt elkészülhet.

A premiert előrébb hozhatja az Audi, ha a jelenlegi Porsche Panamera és Bentley Continental által egyaránt alkalmazott padlólemezre fejleszt, csak hát ez még régebbi konstrukció, mint az A8 jelenlegi platformja.

Ennél valószínűbb, hogy a közelgő Q7 és Q9 modellek számára fejlesztett belső égésű motoros prémium platformot (PPC) módosítja a szedánhoz. Alternatívaként az Audi A6 e-tron és Q6 e-tron (valamint a Porsche Macan) által is alkalmazott PPE elektromos prémium padlólemez is szóba jöhet, ott viszont komoly munkára lehet szükség, hogy alkalmassá tegyék a két kategóriával magasabbra pozicionált luxusautóhoz.

Az Audi A8 tehát vélhetően nem tűnik el örökre, nagyon úgy tűnik azonban, hogy a következő években hiányozni fog a kínálatból – kérdés, hogy ezzel nem ad-e behozhatatlan előnyt konkurenseinek.