A Porsche elektromos modelljeibe, a Macan és a Taycan eddig a német, lipcsei Dräxlmaiernél az LG Chem és/vagy a Panasonic által gyártott cellákból összeállított akkupakkok kerültek, de a stuttgarti márka a jövőben házon belüli gyártásra szeretett volna átállni.

Ennek jegyében szálltak be 2021-ben az autóipari akkumulátorokat fejlesztő Cellforce nevű cégbe, melyet aztán 2023-ban 100%-ban felvásároltak, ám a történet most negatívan zárul.

Már áprilisban azt közölte a Porsche, hogy mégsem folytatja a független, saját akkugyártási programját, a héten pedig a Der Spiegel nyomán számtalan helyen megírták, hogy a Cellforce-nál óriási leépítés következik, a 286-ból 200 dolgozót elküldenek, akik maradnak, valószínűleg sokkal kisebb léptékű, tisztán kutatás-fejlesztési tevékenységet végeznek majd. A 200 elbocsátandó alkalmazott ráadásul munkanélkülivé válik, ugyanis az anyacéggel ellentétben a Cellforce-nál nem volt szakszervezet és továbbfoglalkoztatási garancia.

Bár a hírek szerint a BMW és hadiipari cégek is érdeklődtek az üzem iránt, nem sikerült arra vevőt találni, így a kirchentellinsfurti létesítmény (részleges) bezárása mintegy 295 millió eurós (117 milliárd Ft) veszteséget jelent a Porschének.

A dolgozókat augusztus 25-ére hívták össze a helyi városházára, ahogy a hírek szerint a Porsche fejlesztésekért felelős alelnöke, Michael Steiner tájékoztatja majd őket hivatalosan. A Porsche eddig nem nyilatkozott a Cellforce kapcsán, valószínű, hogy a hétfői eseményt követően szólal meg az autógyártó.

A Porsche döntése egyébként egybevág a trendekkel, a villanyautók iránti érdeklődés jelentős csökkenésével az akkugyártás visszaesik, több gyárban csökkentették a termelést, másoknál egyenesen a gyárépítéseket függesztették fel.