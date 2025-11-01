A hagyományos felfogás szerint a vidám tónusok a kisautóknak, a fekete pedig inkább a komoly, nagyméretű járműveknek áll jól. Erre cáfol most rá a Citroën Ami Dark Side, amely a korábbi dekorációs ötletekkel szemben minden színétől megfosztja a kétajtós minimál-járművet.

Az időszak ünnepeihez kapcsolódva öltözött amúgy divatos matt feketébe a Citroën Ami Dark Side (azaz sötét oldal), komorságát a keréktárcsán, illetve a karosszéria különböző pontjain elhelyezett fehér foltok ellenpontozzák.

5 fotó

Minden egyéb szempontból teljesen hétköznapi az Ami Dark Side: ugyanazzal a kisfeszültségű hajtáslánccal szerelik, mint eddig, az 5,5 kWh kapacitású, 48V-os akkumulátor egy mindössze 6 kilowattos (8,2 LE) villanymotort táplál. A végsebesség 45 km/óra, a maximális hatótávolság 75 kilométer, az akkumulátor normál háztartási konnektorból három óra alatt tölthető fel.

A Citroën bevezetése óta csaknem 85 ezer darabot adott el az Amiból, amely személyszállító verzió mellett furgonként, illetve kerekesszékes használatra átalakítva is készült; előbbit ma már nem gyártják, helyette tartozékként vásárolható meg a haszonjárművesítő csomag. Ezek mindegyike megrendelhető egyébként Dark Side kivitelben.

A nyugat-európaitól eltérő jogi szabályozás miatt a Citroën nem látta értelmét, hogy forgalomba hozza Magyarországon az Amit. Ahol viszont kapható, magasan a legolcsóbb típus a márka kínálatában: Franciaországban például az Ami Dark Side 8890 eurótól (3,56 millió Ft) elérhető, míg a márka amúgy legkisebb teljes értékű személyautója, a C3 közel 16 ezer eurós (6,4 millió Ft) árnál indul, villanymotorral (ë-C3) pedig csaknem 20 ezer euróba, 8 millió forintba kerül.

