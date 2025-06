Akár 10 ezer euró, azaz 4 millió forint alatt beülhet az ügyfél a Nissan és az Acciona együttműködése nyomán piacra lépő Silence S04 Nanocar elektromos mopedautóba.

19 fotó

Ebben a mondatban több ismeretlen tényező is szerepel: az Acciona egy megújuló energiákra, víztisztításra, környezetbarát mobilitási rendszerekre szakosodott, globális vállalat, a Silence pedig az ő elektromosjármű-márkájuk, amely eddig elsősorban villamos motorkerékpárokkal ért el komoly sikereket Európában.

A Silence S04 Nanocar két teljesítmény- és kapacitás-változatban, két felszereltségi szinten, illetve személy- és áruszállító kivitelben elérhető. Közös jellemzőjük a klimatizált, zárt utastér, a kiemelhető, cserélhető, otthoni konnektorról tölthető akkumulátor, valamint az az okostelefonos alkalmazás, amely a távdiagnosztika és az útvonaltervezés mellett az autó beindítására, illetve a használati jogosultság delegálására szolgál – magyarul az S04 Nanocar alapértelmezésben támogatja az autómegosztást.

A Silence S04 Nanocar L6e Unico a 10 ezer euró alatti nettó áron kínált belépő variáns, amely a fentieken túl csak egy tolatókamerát kínál; hatótávolsága 100 kilométer. A motorteljesítmény 6 kW (8,1 LE), a végsebességet 45 km/órában maximálták.

A Silence S04 Nanocar L6e Vivo 7 colos digitális kijelzőt, feljavított fékrendszert és multifunkciós kormánykereket kapott, amelyről a telefonkihangosító vezérelhető. A hajtáslánc ugyanaz.

Ha erősebb, gyorsabb mikroautóra vágyunk, akkor a Silence S04 Nanocar L7e Plus a jó választás: ez a Vivo modell gazdagabb felszereltségéhez 14 kw-os (19 LE) villanymotort és 85 km/óra csúcssebességet társít – magyarul ez jogi szempontból már nem mopedautó, hanem egy dinamikus városi közlekedésre alkalmas parány. Az akkumulátor vélhetően ugyanaz, mint a másik variánsnál.

A sorban az utolsó modell az S04 Cargo, amely 414 literes rakterével akár komolyabb szállítási feladatok teljesítésére is alkalmas lehet. A nanofurgon mindkét hajtáslánc-variációval elérhető.

Ahogy említettük, a Silence S04 Nanocar akkuja kiszerelhető és cserélhető. Ehhez a Nissan és az Acciona a célpiacokon akkucserélő állomásokat hoz létre – egyelőre kísérleti jelleggel. A csere fél percet (30 másodpercet) vesz igénybe, és már mehet is tovább az ügyfél.

A partnerség jelenleg 160 cserepontot üzemeltet európai nagyvárosokban, az év végére további 40 nyílik meg, elsősorban Spanyolországban.

A Silence S04 Nanocar megvásárolható akkumulátor nélkül, akku-előfizetéssel, ami további 2000 eurós (800 ezer Ft) megtakarítást jelent a kétakkus modellek esetén (erről semmit nem ír a sajtóközlemény, feltételezzük, hogy az egyik akkut otthon tölti az ember, amíg a másikat használja – így a legkevésbé sem gond a 100 kilométeres hatótávolság.) Az előfizetés egyébként az első évben ingyenes, hogy többen kipróbálják.

A magunk részéről benne lennénk, de Magyarország egyelőre nincs a célpiacok között. A német, francia és olasz piacokon már 2024 óta kapható a Silence S04, idén tíz további piac csatlakozik hozzájuk, köztük Lengyelország. A további bővítésről egyelőre nincsenek információk.

Nem véletlen, hogy a Nissan rárepült erre a kategóriára: a Stellantis több márkája (Citroën, Fiat, Opel) is kínál ilyet, a Renault-csoportnál is létezik, és már a Toyotának is eszébe jutott, hogy kezdeni kellene valamit ebben a méretosztályban: