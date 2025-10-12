A Capricorn egy 1933-ban alapított német családi cég, amely a könnyű anyagszerkezetek specialistájaként szerzett nevet magának nem csak az autóiparban, de az egészségügyi berendezések gyártásában, a légi közlekedésben, a hadiiparban és természetesen a motorsportban is. Kompozitok, kovácsolás, esztergálás, öntés és 3D nyomtatás – bármilyen gyártástechnológiákban otthonosan mozognak, és ennek köszönhetően számos F1-es, LMP1-es WEC, WRC és Dakar-csapatnak készítettek már alkatrészeket.

Addig-addig halmozták fel a tudást és a tapasztalatot, mígnem elérkezettnek látták az időt, hogy maguk is beszálljanak az autógyártásba. A Porschéval, Bugattival, McLarennel és a többiekkel eltöltött évek alatt konkrét elképzeléseik alakultak ki arról, hogy milyennek kell lennie egy tökéletes sportautónak – hogy végül az lesz-e, majd kiderül, az összetevők mindenesetre adottak.

Ott van rögtön a Zagato által megálmodott dizájn, ami nagy dolognak hangzik, de mivel a Capricorn vezérigazgatója és a Zagato főnöke régi jó barátok, magától értetődő volt az együttműködés. A tervezők teljesen szabad kezet kaptak, csak annyi volt a megkötés, hogy ne divatos, hanem időtlen formát álmodjanak meg. Ez a részletekre is igaz: elvetették az olyan modern megoldásokat, mint a visszapillantó kamerák, és a méretes légterelőkre is nemet mondtak, helyettük a padlólemez kialakítása, valamint a számos nyíláson át be- majd kiáramló levegő karosszérián belüli útjának az optimalizálása segítette hozzá a tervezőket a kívánt leszorítóerőhöz.

Jól látszanak a sirályszárnyas ajtók felfogatási pontjai.

A koncepció az volt, hogy egy szűk sebességtartományban jelentkező, kiemelkedő leszorítóerő helyett inkább szerényebb, de minden pillanatban rendelkezésre álló erőhatás nyomja az aszfaltra az autót, amelyet így a tervezők reményei szerint akár akár (felkészült) átlagemberek is stresszmentesen vezethetnek.

A zsigeri vezetési élmény érdekében nem gondolkodtak sem hibrid, sem tisztán elektromos hajtásban, helyette egy Fordtól vásárolt V8-ast szereltek fel kompresszorral.  Saját fejlesztésű a vezérlés, a száraz karteres kenés, a hűtés és általában minden kiegészítő rendszer. A legnagyobb teljesítmény 900 LE, a maximális forgatónyomaték 1000 Nm.

A teljes egészében szénszálas anyagból gyártott vázszerkezetnek (nem csak a monocoque  teknő, de az első és hátsó segédvázak, a gyűrődőcellák és a karosszériapanelek is karbon kompozitból készültek) köszönhetően az autó száraz tömege mindössze 1,2 tonna, így álló helyzetből nem egészen 3 másodperc alatt eléri a 100 km/óra sebességet, a végsebesség 360 km/óra.  

Akár még dinamikusabb is lehetett volna az autó, de az ötletgazdák ragaszkodtak a mechanikus megoldásokhoz, ezért egy ötfokozatú (!) kézi váltót építettek be, dogleg fokozatkiosztással, azaz az egyes, amit amúgy is ritkán kapcsol az ember egy ilyen autóban, bal lent van.

A fékeknél szerencsére nem ragaszkodtak a dobfékekhez: helyette karbon-kerámia tárcsákat és a Brembótól származó, hatdugattyús nyergeket szereltek fel. A 21 colos, saját tervezésű keréktárcsák készülhetnek könnyűfém ötvözetből vagy szénszálas kompozitból.

A futómű kettős keresztlengőkaros, nyomórudas kialakítású, a rugózó és csillapító elemeket a Bilstein szállította. A lengéscsillapító három állásba (normál, sport, verseny) kapcsolható a kormányról. Apropó, kormány: kis sebességnél elektromos szervó segíti a manőverezést, nagy tempónál viszont kikapcsol a rásegítés, így teljesen közvetlen a kapcsolat a sofőr, a kerekek és az aszfalt között.

A fordulatszámmérő hátlapjában rejtőzik a tolatókamera monitora.

Nincs szervó, nincs turbó, sem duplakuplungos váltó: a Capricorn 01 Zagato tervezői mereven ragaszkodtak a sportautózás esszenciájához. Ennek értelmében nincsenek érintőképernyők sem, és a külső visszapillantót sem helyettesíti kamera – van viszont tolatókamera, diszkréten elrejtett kijelzővel.

A szénszálas belső térben alumínium és titán kapcsolókat találunk, az üléseket a legfinomabb Connolly bőr, a tetőt Alcantara borítja. Vagy bármi, amit az ügyfél szeretne. A műszeregység három analóg órából áll, középen a fordulatszámmérővel.

Az ülések fixek, helyette a kormány, a pedálok és a sebességváltó (!) tologatható, utóbbi 80 mm-rel előrébb vagy hátrébb húzható. A praktikumot 110 literes elülső csomagtartó fokozza.

Az autóból mindössze 19 darab készül, a felhúzott gyár azonban évente akár 200 autót is képes előállítani – a cég ugyanis nem egyszeri kalandnak tervezi az autógyártást, a jövőben további típusok bevezetését tervezik.

A végére hagytuk az árat, hogy minél tovább tartson a lelkesedés: a teljes európai homologizációval rendelkező 01 Zagato ugyanis nettó 2,95 millió euróba, azaz 1,16 milliárd forintba kerül.

Nem nehéz felfedezni a párhuzamot a Capricorn autója és korai Zagato dizájnok között:

