„A cégek olyanok, mint az ember. Ha a sporttal foglalkozik, fitt marad, edzett és lelkes, és megőrzi teljesítőképességét.” – ezekkel a szavakkal indította útjára Robert A. Lutz 1972-ben a BMW AG frissen megalakult leányvállalatát, a BMW Motorsport GmbH-t.

A cég pedig rögtön első alkotásával igazolta a koncepció helyességét. A 3.0 CSL 1973 és 1979 között verhetetlen volt Európában, mindent megnyert, amihez csak köze volt, ráadásul ez a modell indította útjára a BMW műfajteremtő Art Car sorozatát.

Az azóta eltelt több mint ötven évben a BMW M autói fogalommá váltak, a közutakon éppúgy, mint a versenypályákon. Ezeket többségükben létező szériamodellekből finomították, de kétszer is előfordult, hogy teljesen egyedi modellt fejlesztettek – először 1978-ban (ez volt az ikonikus M1), majd 2022-ben (BMW XM.)

Most a BMW M fél évszázados termésének a legjavából válogathatsz, ha ellátogatsz az RM Sotheby’s aukciós ház október 18-i árverésére, Münchenbe.

Itt többek között egy különleges M-gyűjtemény is kalapács alá kerül, a cég huszonkettő alkotásával, egészen 1975-ig visszamenőleg. Vannak köztük viszonylag hétköznapi és egészen különleges darabok; az alábbi galériában az összeset bemutatjuk neked. Az autók minimálár nélkül kerülnek árverésre, és nincsenek forgalomba helyezve.

Az RM Sotheby’s “The Best of M Collection” árverésének tételeit az alábbi galériában ismerheted meg: