A Caterham egykori munkatársai által alapított brit Zenos Motors 2013-ban mutatta be, és 2016-ig gyártotta az E10 nevű spidert, amelynek sem teteje, sem ajtaja, sem szélvédője nem volt, csak egy 200 (később 250) lóerős motorja, amelyhez alig 700 kilós tömeg társult.

Jövőre ismét kapható lesz a Zenos E10, de erősen újragondolt formában, E10 RZ néven. Már a név sejteti, hogy agresszívabb lesz az eredetinél: bőr közútra is engedik, elsősorban versenypályára hangolják az autót.

4 fotó

A teljesítménycél 385 lóerő, ami a 790 kg-ra duzzasztott tömeg ellenére félelmetes tömeg/teljesítmény arányt eredményez: egy lóerőnek nem egészen két kilogrammot kell mozgatnia. A maximális forgatónyomaték várhatóan eléri az 510 Nm-t.

A kétliteres turbómotor hatfokozatú kézi sebességváltón és részlegesen önzáró differenciálművön keresztül hajtja a hátsó kerekeket. A szerkezeti szilárdságról egy hatalmas, egyetlen darabból áll alumínium gerincidom gondoskodik. A felülről nyitott utascella szénszálas kompozitból készül.

A nyomtáv mindkét tengelynél nőtt, elöl nyomórudas, fekvő lengéscsillapítós felfüggesztést kapnak a vevők. Hátul a motort és a sebességváltót tartó acélcső segédvázhoz rögzítették a lengőkarokat.

Az utastérben vadonatúj a kezelőfelület, egyedi kagylóülések, valamint a vevő kívánsága szerint festett vagy nyersen lakkozott szénszálas felületekkel.

Az E10 RZ 3,2 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 240 km/óra, ami a szélvédelem teljes hiánya mellett érdekes élményt ígér. Mindez 140 ezer angol fontba, azaz 62,8 millió forintba kerül. Ennél 20 ezer fonttal (9 millió forinttal) olcsóbb lesz az E10 R2, amelybe egy 330 lóerős, 2,3 literes turbómotort szerelnek.

A két változatból évente összesen legfeljebb ötven darabot gyártanak, és remélhetőleg ezúttal nem ér véget a történet egy év után.

Bármilyen egzotikus, van versenytársa a Zenos E10 RZ-nek. Elsősorban az Ariel Atom, de a KTm X-Bow-ról se feledkezzünk meg, főleg, mert úgy tűnik, túléli az anyacég válságát: