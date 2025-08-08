Ha nem hallottál még a Garagisti & Co. nevű brit cégről, nem vagy egyedül. Állítólag a szakma legjobbjait hozták össze, hogy megteremtsék az autót, amit mások már nem építhetnek meg.

A szíve az emissziós és zajkibocsátási szabályokra fittyet hányó, sokat fogyasztó, cserébe meseszépen éneklő és elképesztő teljesítményre képes 6,6 literes V12-es szívómotor az Italtecnica műhelyéből.

32 fotó

A motor 800 lóerőt mozgósít 9000/percnél, a legnagyobb forgatónyomaték 700 Nm. A hatfokozatú kézi váltót az Xtrac szállítja, a rengeteg erő mind a hátsó kerekeken át jut az aszfaltra.

A formatervhez elsősorban Marcello Gandini (1938 – 2024) munkásságából merítettek ihletet. Gandini nevéhez olyan csodák fűződnek, mint a De Tomaso Pantera, az Iso Grifo, a Fiat X 1/9, a Lamborghini Countach, a Lancia Stratos, a második kiadású Maserati Ghibli, vagy hogy valami egyszerűbbet is mondjunk, az eredeti VW Polo vagy a Citroën BX.

Az utasteret hosszában két szimmetrikus félre osztották, így a jobb vagy bal kormányos modellek költséghatékonyan gyárthatók. A váltót magasra emelték, amit nem nemes bőr borít, ott nyers karbon kompozitot találunk.

Nincs érintőképernyő, sőt, hatalmas műszerfal sem, a kormány mögött sejtünk egy kis kijelzőt. A fékeket a Brembo, a futómű elemeit az Öhlins szállítja.

A GP1 a tervek szerint alig egy tonnát nyom (szárazon), de állítólag nem csak brutálisan gyors, hanem kifinomult is lesz.

A manufaktúra huszonöt darabot szeretne gyártani az autóból, darabját nettó 2,45 millió angol fontért, ami 1,157 milliárd forintnak felel meg. Plusz adók.

Az autó egyelőre nem létezik, az itt bemutatott képek csupán grafikák, és mint minden hasonló kezdeményezés esetében, itt is csak akkor hisszük el, hogy komolyak voltak a szándékaik, ha legalább egy autót legyártanak, és az teljesíti az ígéreteket.

Ugyanakkor szurkolunk a cégalapító Mario Escuderónak, aki eddig elsősorban elhivatott Lamborghini Countach -gyűjtőként volt ismert, mert történjen bármi a világban, egy új V12-esnek mindig kell, hogy jusson hely.

Egytonnás autó V12-es motorral – ez biztos kamu! Nos, nem feltétlenül, elvileg Gordon Murray T.33-asa is tudja ezt: