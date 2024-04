Se tető, se szélvédő nincs a BYD Auto új roadsterén, amelyet a Fang Cheng Bao almárkához soroltak be, a neve pedig Super 9.

A kínai gyáróriáson belül BYD márkanéven árulják a tömegmodelleket (amelyekből többek között a Dolphin-t és az Atto 3-at Magyarországon is forgalmazzák), majd a Denza következik, aztán a szabadidő-autó specialista Fang Cheng Bao (akikhez egyébként a Super 9 is került), a csúcsot a terepjárót és szupersportautót is kínáló Yangwang jelenti.

A szemkápráztató roadster bemutatójára a napokban került sor, ahol a BYD konszern fő formatervezője, Wolfgang Egger (aki korábban az Alfának és az Audinak is tervezett már) mutatta meg a sportkocsit.

A Super 9 teljesen karbonból készült, a szénszálas elemeket ezután fényezték. A vezető és az utas egymástól elválasztva foglal helyet, tetőnek vagy szélvédőnek pedig se híre, se hamva, ahogy azt már említettük.

Az autó arányai nagyon hasonlóak a Ferrari Monzához. Az orra hosszú, csipője széles, a hajtás pedig teljesen elektromos, de egyéb technikai részleteket nem közölt a BYD. Annyit tudni, hogy a Fang Cheng Bao Super 9 2025-ben lesz limitált szériában elérhető utcai autó.