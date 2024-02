Eddig elektromos márkaként érvényesült Európában, ám hamarosan bővíti portfolióját a BYD: február utolsó napjaiban bemutatják első plug-in hibrid hajtásláncukat. A Super Dual Mode (Super DM) névre keresztelt rendszer nem vadonatúj: 2021 januárjában mutatták be, azóta fokozatosan vezetik be különböző piacaikon – most pedig Európára is sor kerül.

Jön Európába a helyben forgó luxusautó 1 /8 BYD Tang BYD Tang Fotó megosztása: 2 /8 Yangwang U8 Yangwang U8 Fotó megosztása: 3 /8 BYD DiSus platform BYD DiSus platform Fotó megosztása: 5 /8 Denza N7 Denza N7 Fotó megosztása: 6 /8 Denza N7 Denza N7 Fotó megosztása: 7 /8 Denza D9 Denza D9 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A hajtáslánc abban a BYD Seal U középkategóriás szabadidőjárműben érkezik Európába, amely tavaly szeptemberben kapta meg a rendszert. Ennek jellegzetessége, hogy létezik takarékos és nagyteljesítményű kivitelben is. Az előbbi a DM-i, amelyben a benzinmotor a háttérbe szorul, és a villanymotor viszi a prímet; az utóbbi a DM-p, ahol a teljesítmény a lényeg, és ahol akár kettő villanymotor is dolgozik a benzines mellett. A Byd Seal U elvileg az előbbi, takarékos verzióval kapható, viszont ebből is létezik kétféle variáns: az egyiknek 121 kilométer a tisztán elektromos hatótávolsága, a másiké 200.

Más újdonságot is ígér 2024-re a BYD: megújul a hétüléses Tang, a márka felső kategóriás szabadidőjárműve. Kínában tavaly augusztusban mutatkozott be a felfrissített elektromos SUV, méghozzá három különböző kivitelben. A kétkerékhajtású Tang 600, illetve 730 kilométeres hatótávolsággal választható, míg az összkerekes modell hatótávolsága 635 km. A Tang három verziója 168, 180 és 380 kW teljesítményt ígér; utóbbi 4,4 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára.

A fenti hatótávolság-értékek a kínai szabvány szerint értendők, a Genfben debütáló modell 530 kilométeres hatótávolságot ígér; ez vélhetően a nagy teljesítményű, összkerekes variáns lesz. A Tangból egyébként szintén létezik plug-in hibrid variáns (takarékos és erős egyaránt), így idővel az is megérkezhet Európába.

A BYD genfi jelenlétének harmadik újdonsága, hogy két prémium almárkájukat is bemutatják. A Yangwang zászlóshajója az U8 óriás-terepjáró, amelynek minden kerekét külön villanymotor hajtja, így rendkívül finoman és pontosan képes szabályozni a menetdinamikát – vagy, ha azt szeretnénk, akár helyben megfordul alattunk. Ehhez társul a karosszériát lassításkor, gyorsításkor és kanyarban egyaránt stabilan, vízszintesen tartó DiSus futóműszabályozás.

A másik prémium márka, a Denza egy hétüléses buszlimuzinnal (D9) mutatkozott be még tavaly ősszel, Genfben pedig ott lesz az N7 sportos, középkategóriás szabadidőjárművük is. A D9 európai forgalmazása 2025-ben veheti kezdetét.