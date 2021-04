Éppen egy évvel ezelőtt mutatkozott be az Aston Martin modern korának talán legextrémebb modellje, a V12 Speedster. A Vantage fomai jegyeit viselő sportkocsi különlegessége, hogy egyáltalán nincs teteje és szélvédőt sem kapott, még mutatóba sem. A V12 Speedsterből pedig most készült egy lélegzetelállító különkiadás, mely a valaha legdrágábban eladott brit autóra hasonlít, ami pedig fontosabb, hogy a márka sporttörténelmének egyik legfontosabb darabjára.

A DBR1 versenyautó több győzelmet is hozott az Aston Martinnak. 1959-ben egy ilyen nyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt, de 1957, 1958 és 1959-ben a -nürburgringi 1000 kilométeres versenyen is elsőként ért célba. A volánját Carroll Shelby, Reg Parnell, Roy Salvador és még Stirling Moss is tekergette. Egy ilyen eredeti DBR1-et 2017-ben 22,5 millió dollárért vett meg valaki az RM Shoteby’s árverésén.

Csupán 88 darab készül a V12 Speedster DBR1-ből és az összeállítás kísértetiesen hasonlít az eredeti autóhoz. Miután a DBR1-nek sem volt teteje és szélvédője is csak alig, tökéletes újjászületésnek tűnik a Speedster. Aston Martin Racing Green árnyalatú fényezést kapott Clubsport White csíkozással és egyéb dekorral, mindez 50 órányi munkát emészt fel mindegyik autónál. A hűtőmaszkját krómozták, így sokkal hangsúlyosabb, mint a Speedsteren alapból.

Az egyedi külső elemek közé tartoznak a 21 colos felnik is, de a beltérben is találunk több egyedi elemet is. Zöld bőrkárpit mellé több helyen karbonszálas műanyag elemeket is kapott, valamint egy szaténfényű ezüst váltógombot. A motorháztető alatt az Aston Martin saját fejlesztésű 5,2 literes V12-es motorja dolgozik. 690 lóerős és 752 Nm nyomatékot teljesít.