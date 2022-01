Új csodát alkotott az autóépítő zseni

A porszívós T.50 után most hagyományosabbra vette a formát a Gordon Murray Automotive. Mégsem volna bölcs dolog lebecsülni a T.33-ast, hiszen motorként a nagy testvér áthangolt V12-esét kapta meg, és bár erejében és könnyű építésében is elmarad a példaképtől, az 1090 kg menetkész tömeg és a 615 lóerős nyers motorteljesítmény így is szuverén dinamikát eredményez. A pontos adatokat sajnos nem közli a gyártó, így sem a végsebesség, sem a gyorsulási, lassulási értékek nem ismertek.

Az autó egy vadonatúj monocoque karbon vázszerkezetre épül, amelyet alumínium segédvázelemek egészítenek ki. Az utasokra F1-ihletésű belső cella vigyáz. A fékek hatalmas karbon-kerámia darabok. A formavilág a Gordon Murray-től megszokott módon mindent alárendel a kiemelkedő aerodinamikai hatásfoknak – miközben összhatásában kifejezetten egyszerű, letisztult, túlzásoktól mentes a dizájn, tele van megdöbbentő részletekkel. Az egyetlen klasszikus aerodinamikai elem rajta az automatikusan felnyíló, de kézzel is kiemelhető hátsó szárny.

A részben teherviselő elemként beépített motorra visszatérve, noha a blokk ugyanaz, mint a T.50-esnél, szinte minden egyéb alkatrészt lecseréltek. Az eredeti hengerfejet módosították. Újak a vezérműtengelyek, új a változó szelepvezérlés és a motorvezérlés is. Lecserélték a szívórendszert és a kipufogórendszert, továbbá új rögzítési pontokat, új hűtési rendszert és új olajhűtőt kapott az erőforrás, amihez egyébként 48 V-os mild hibrid rendszer csatlakozik, mint a T.50-esben is.

A sebességváltó hatfokozatú manuális, méghozzá ultrakönnyű (82 kg) kivitelben. Felárért rendelhető kormányról kapcsolható IGS automata váltó is, ami funkcióját tekintve olyan, mint a dupla kuplungos váltók (késlekedés nélkül kapcsolja a fokozatokat), de olcsóbb, egyszerűbb és könnyebb azoknál.

GMA T.33 GMA T.50 Méretek Hosszúság (mm) 4398 4416 Szélesség (mm) 1850 1917 Magasság (mm) 1135 1179 Tengelytáv (mm) 2735 2700 Menetkész tömeg (kg) 1090 852 Motor Hengerek száma 12 12 Lökettérfogat (cm3) 3994 3994 Tömeg (kg) 178 162 Max. fordulatszám

(1/perc) 11.100 12.100 Max. forgatónyomaték

(Nm/perc) 451/9000 485/9000 Max. teljesítmény

(LE/perc) 615/10.500 711/11.500 Teljesítmény/tömeg

arány (LE/tonna) 564 835 Fajlagos teljesítmény

(LE/liter) 154 178

Az utastérről közölt, egyetlen fotóról jól látszik a minimalista megközelítés. A műszerek klasszikusak, minden kezelőszerv tekerőtárcsás, analóg darab, de nem hiányzik az okostelefon-integráció. A kormánykerék szénszálas, ahogy az ülések is. Csomagtartó több is van, de egyik sem nagy: a két küszöbben, valamint az orrban összesen 280 liternyi poggyászt helyezhetünk el.

Míg a már nem kapható T.50 esetében nem garasoskodott a cég, a T.33-ast kifejezetten megfizethetőnek szánták. Ez persze viszonylagos: a legfeljebb 100 darabban épülő autóért nettó 1,37 millió angol fontot, azaz 586 millió forintot kell kifizetni (plusz adók), az első példányokat 2024-ben vehetik át a tulajdonosok.