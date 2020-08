Gordon Murray 1969-ben költözött Angliába és rögtön a Lotushoz igazolt, majd amikor Bernie Ecclestone átvette a Brabham csapatot, akkor Murray lett a főtervező. Világbajnoki győzelemig hajtható versenyautókat tervezett különleges műszaki megoldásokkal, mint a BT46B-nél. Aztán a 80-as évek végén ajánlatot kapott Ron Dennistől és átigazolt a McLarenhez technikai igazgatónak.

Már egészen fiatalon háromüléses sportautóban gondolkozott Gordon Murray, de először a tervet csak Ron Dennisnek vázolta fel, miközben a reptéren várakoztak az 1988-as Olasz Nagydíj után. Ebből lett végül a McLaren F1, mely a mai napig minden idők leggyorsabb szívómotoros autója. Ezt a vonalat viszi tovább a Gordon Murray Automotive T.50-es.

Szupersportautót mindenki másképp épít. Valaki az exkluzív megjelenésre helyezi a hangsúlyt, más az elérhetetlenül kis darabszámban látja a megoldást, de vannak olyanok is, akik nem az eszeveszett gyorsulásra mennek, hanem a szédületes végsebességre. Ezzel szemben a T.50-esről már előre tudható volt, hogy nem hintik be gyémántporral és nem is ez lesz a legek legje. A T.50-es a vezetőnek készül.