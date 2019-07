106 darab készült belőle és minden idők legjobb autójának is szokás hívni a McLaren F1-est. Ettől persze az összes példány elképesztően drága és nagyjából lehetetlen két egyformát találni. De még az F1-esek között is van néhány különleges darab, mint a 018-as alvázszámú, mely 1994-ben épült egy japán megrendelő számára. Ekkor még sötétkék színben és fekete bőr kárpitozással. A következő évben egy McLaren F1 nyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt, de a harmadik, negyedik és ötödik helyen is F1 GTR-ek futottak be.

Gordon Murray alapkoncepciója az volt, hogy legyen könnyű és persze rettentően erős, mellette még olyan tényezőt is bedobott a kalapba, mint a tartósság. Így lett a McLaren F1 a világ első szériagyártású autója karbon monocoque-kal. A szénszál erősítésű műanyag mellett olyan anyagokat használtak, mint a titánium, az arany vagy a magnézium. A Le Mans-i futam után az angolok elérhetővé tették a versenygépben használt technikát az utcai autókhoz is.