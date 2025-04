Megtiltják az autógyártóknak, hogy az „okosvezetés” vagy „önvezető” kifejezéseket használják járműveik fejlett vezetéstámogató rendszereinek (ADAS) hirdetésekor Kínában. Emellett szigorúbb ellenőrzést vezetnek be az efféle technológiai fejlesztésekre – közölte csütörtökön Pekingben az ipari minisztérium.

A szigorítás hátterében az áll, hogy a Xiaomi SU7 típusú elektromos jármű alapváltozata márciusban halálos baleset részese volt. Az autó 97 kilométeres óránkénti sebességgel egy betonoszlopnak ütközött, röviddel azután, hogy a vezető átvette az irányítást a kevésbé fejlett vezetési technológiával rendelkező rendszertől.

Xiaomi SU7 A 2024-ben bemutatott Xiaomi SU7 alapmodellje 300 lóerős, 73,6 kWh-s akkumulátorával a gyártó ígérete szerint 700 kilométeres hatótávra képes. Ezen túlmenően léteznek belőle erősebb változatok is, köztük az Ultra, amelynek 1548 lóerős teljesítményét három villanymotor biztosítja. Ezzel elvileg kevesebb mint két másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, de akár 350 km/órás sebességre is képes. Az autó közel ötméteres, a csomagoknak is jut 510 liternyi tér hátul.

Az új szabályozás a vezetési funkciókra vonatkozó távoli szoftverfrissítésekre is kiterjed, ennek értelmében a gyártók a jövőben nem hajthatnak végre frissítéseket a már értékesített járműveken a hatósági jóváhagyás megszerzése nélkül.

A frissítések bevezetéséhez előzetes tesztelésre és megbízhatósági igazolásra lesz szükség. A megbeszélésen részt vett többek között a Huawei is, amely legalább hét autómárka – köztük az Audi – számára szállít ADAS-megoldásokat Kínában.

Az autógyártók egymással versengve mutatják be új modelljeiket ADAS-funkciókkal felszerelve, gyakran az „okosvezetés” képességét kiemelve. A BYD februárban több mint húsz, tízezer dollár alatti modellt dobott piacra ingyenes vezetéstámogató funkciókkal. Számos versenytársa – köztük a Leapmotor és a Toyota – szintén megfizethető árú, hasonló járműveket dobott a piacra.

Nemcsak az ADAS-szabályokat, de az elektromos járművek akkumulátoraira vonatkozó biztonsági követelményeket is szigorítják Kínában a tűz- és robbanásveszély csökkentése érdekében.

Az elmúlt években sok baleset történt az Egyesült Államokban is, ahol a felhasználók a Tesla vezetőtámogató rendszereit is ‒ a figyelmeztetések ellenére ‒ teljes önvezetésként értelmezték. Előfordult, hogy nem is ültek a vezetőülésben, vagy épp aludtak: