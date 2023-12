Még november közepén kiszivárogtak az első képek, valamint az első információk arról az autóról, amivel a Xiaomi be kíván törni a villanyautók piacára. A kínai technológiai óriás érkezése kifejezetten élessé teheti a versenyt a szegmensben, ugyanis egységes operációs rendszert készül használni autóinál, háztartási eszközeinél és telefonjainál egyaránt.

Bár úgy volt, hogy csak a jövő év első felében lehet számítani rá, végül már csütörtökön sor került a Xiaomi első elektromos modelljének hivatalos bemutatójára. A SU7-re keresztelt szedán egy olyan pillanatban debütált, amikor a világ legnagyobb piacaként Kínát komoly árháborút kirobbantó kapacitásbőség és lassuló keresletnövekedés jellemzi.

Lei Jun vezérigazgató a bemutatón többek között azt mondta,

a következő 15-20 évben a Xiaomi a világ öt vezető autógyártójának egyike lesz.

Több más technológiai céghez hasonlóan a Xiaomi is arra törekszik, hogy alaptevékenységein túl más területek, így az elektromos járművek gyártása felé terjeszkedjen. A Xiaomi 2021-ben jelentette be autógyártási tervét, és arra tett ígéretet, hogy több mint egy évtized alatt 10 milliárd dollárt fektet be az ágazatba.

A Xiaomi autói a BAIC Group állami tulajdonú járműgyártó egyik cégének pekingi gyárában készülnek, ahol évi 200 000 autó gyártására van kapacitás.