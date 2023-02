Eddig sokan elengedhetetlennek tartották az autóipar jövője szempontjából a LiDAR-technológia alkalmazását, főleg az önjáró, önvezető járművek esetében. Három egyetem közös tanulmánya azonban kimutatta, hogy a szenzorok veszélyészlelő képessége könnyen becsapható.

Mi az a LiDAR? A LiDAR-technológia kérdéskörét 2020 elején alaposan körbejárta a Vezess. A mozaikkifejezés az angol light és radar szavakból állt össze, röviden optikai távérzékelő technológiát jelent, melynek segítségével és sűrű lézeres energiaimpulzusok kibocsátásával az önjáró autók háromdimenziós képet képeznek a környezetükről. Ha a lényegnél is többet szeretnél tudni a LiDAR-ról, ajánljuk korábbi írásunkat: A jövő önvezető autói így látják majd a világot Minden jel arra mutat, hogy ha egyszer eljön az önvezető…

Kutatásukban a Floridai, a Michigani és a Japánban működő Elektrokommunikációs Egyetem kutatói bebizonyították, hogy a LiDAR észlelőképességét gond nélkül megzavarhatják a lézer alapú, főként információ- és hálózatbiztonság ellen bevetett hamisítási technikák. Annyira, hogy egy önvezető autó nekiütközne egy gyalogosnak, akit normál körülmények között észrevenne. Ez annak tudható be, hogy a járműre irányított lézerek miatt a LiDAR nem tudná feldolgozni a kitérő manőver elindításához szükséges adatokat, azaz nem kezdené meg a vészfékezést sem.

Hogy ilyenkor miért nem képes felismerni az autó akadályokat? Ha a lézert a LiDAR kamerájára irányítják, a rendszer tévedésből a zavaró jelet dolgozza fel, ahelyett, hogy a valódi tárgyakról visszaverődő jellel tenné ugyanezt. Igaz, meglehetősen alacsony annak a valószínűsége, hogy bárki lézerrel szabotálná a LiDAR-ral ellátott járműveket, egy eddig figyelmen kívül hagyott hiányosságra derített fényt a tanulmány. A „mi van, ha mégis” elvét követve pedig mindenképpen foglalkozni kell a problémával, mert ilyen helyzetben gyakorlatilag megvakulna az önjáró autó, pontatlanná válna a működése.

Kiderült az is a CarBuzz által szemlézett tanulmányból, hogy a kutatók egy sor kísérletet is elvégeztek annak céljából, hogy megtudják, mennyire zavarható meg a LiDAR-rendszer. Az egyik szimuláció szerint az autonóm jármű körülbelül 16 mérföld/órás, azaz 25 km/órás sebességnél ütötte el a gyalogost. Ezután azt a következtetést vonták le, hogy ennek „súlyos következményei” lehetnek, veszélyeztetve az autóban ülőket, a környező járművek vezetőit, valamint a járókelőket. Más forgatókönyvek esetében is 90%-os arányban értek célt ezek a támadások, amikor a gyalogos-célpontok felhőpontjainak 90%-át eltávolították.

Az új felfedezések azon gyártók számára lehet rossz hír, melyek hittek az új technológiában. Ilyen például a Volvo, mely eddig a LiDAR-ral felvértezett járműveit tartotta a legfejlettebbnek – jegyzi meg a portál. Mindez más megvilágításba helyezheti a Tesla törekvéseit is, miután az amerikai vállalat eddig kitartott a kevésbé pontos kamerák mellett, vezetéssegítő rendszere miatt pedig rendre bajba kerül.

Mindazonáltal úgy tűnik, a LiDAR-t alkalmazó járművek is sebezhetőnek tűnnek, mint amilyen például a Volvo EX90. A Mercedes-Benz számításait is keresztülhúzhatják a felderített gyenge pontok, miután a stuttgarti márka az Egyesült Államokban elsőként vitte eredményre a 3. szintű önvezető technológiáját, mely az S-osztályban és az EQS-ben is elérhető.