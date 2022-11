Űrkorszak kezdődik a Volvónál

Már hivatalosan most leplezték le, az elmúlt hónapokban már sok mindent elárult új csúcsmodelljéről, az EX90 tisztán elektromos szabadidőjárműről a Volvo.

Így például tudjuk már rég, hogy az új modellt olyan, központi számítógép vezérli, amely a legfejlettebb Unreal Engine grafikus motorokat, Nvidia Drive mesterséges intelligencia platformot és autóra optimalizált Snapdragon processzorokat alkalmazva, a Volvo saját szoftverjével vezérli a jármű minden funkcióját, a hajtáslánctól az akkumulátorig, az online infotainmenttől a különösen fejlett vezetőtámogató és aktív biztonsági rendszerekig.

Idővel teljes önvezetésre is képes lesz a Volvo EX90, méghozzá akár visszamenőleg is, hiszen az autót már most felszerelik azokkal a radaros, optikai és lézeres szenzorokkal, amelyek ehhez szükségesek.

Szintén előre megkapja a kétirányú töltés lehetőségét az autó: ez lehetővé teszi, hogy az EX90 (valamint az azt évente követő új generációs villanyautók) külső fogyasztókat, háztartásokat tápláljon, illetve visszatöltsön a hálózatba, amint megfelelő ehhez az infrastrukturális és szabályozói környezet.

Az EX90 bevezetésekor dupla villanymotoros, nagy akkumulátoros kivitelben lesz elérhető. A homologizáció még hátra van, de annyit tudunk, hogy a kombinált teljesítmény kiviteltől függően 300 vagy 380 kilowatt (408 vagy 517 LE) lesz, a legerősebb variáns rendszernyomatéka eléri a 910 Nm-t.

Ez a bizonyos nagy akku 111 kWh kapacitású, 10-80 százalékra nem egészen 30 perc alatt tölthető, és akár 600 kilométeres hatótávolságot eredményez.

A fenntarthatóság fontos szempont, ezért az EX90 mindkét gyártóüzemét (USA és Kína) hamarosan teljesen klímasemlegessé teszi a cég, a gyártásban pedig jelentős mennyiségben alkalmaztak újrahasznosított acélt (15%), alumíniumot (25%) és műanyagot (15%.)

A központi érintőképernyő 14,5 colos, és teljes mértékben Google alapú, beleértve a Google Play áruház funkciót is, amiről számos további alkalmazás tölthető le az okos háztartásokkal két irányban kommunikálni képes Google Asszisztensen és a felhő alapú Google Térképek navigációs rendszeren túl. Az online funkciókat beépített 5G adatkapcsolat támogatja.

Két fontos kényelmi extra is most jelenik meg elsőként a Volvo márkánál. Az egyik, hogy az autó telefonnal nyitható és indítható, a másik a Dolby Atmos hangzáskép, amely 25 hangszórós Bowers & Wilkins fedélzeti hifin keresztül nyűgözi le az utasokat.

További részletre a piaci bevezetéshez közeledve számítunk.