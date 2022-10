Kétirányú töltést kínál a Volvo

A japán autómárkák már a fukusimai atomerőmű-baleset után ráálltak arra, amit most, tíz évvel később egyre több autógyártó csinál utánuk: nevezetesen, hogy az elektromos autók akkumulátorát olyan energiatároló rendszerként alakítják ki, amely nem csak a villanymotort, hanem tetszőleges külső fogyasztót is képes ellátni árammal.

Ezt a trükköt a Volvo EX90 is tudni fogja, és még többet is. A svédek új generációs nagy szabadidőjárműve, az XC90 utódja nem csak háztartási gépeket, hordozható eszközöket, vagy más elektromos járműveket (a rollerektől az autókig) tud tölteni, illetve működtetni, de az elektromos hálózattal is kommunikál majd.

A Volvo persze nem csak arra gondolt, hogy mit tud majd egyetlen autó, hanem arra is, hogy mit érhetünk el, ha több száz, több ezer autót kapcsolunk bele egy intelligens hálózatba. A cég elképzelései szerint ugyanis érdemben csökkenthetjük a társadalom energiafogyasztásának szénlábnyomát, ha a villanyautókkal optimalizáljuk az energiafogyasztást.

Az elképzelés logikus: az éjszaka feltöltött autók többsége nap közben nem közlekedik, így az akkumulátorukban tárolt energia szükség esetén visszatölthető a hálózatba, így kiegyenlítve annak csúcsidős terhelését. Ennél is jobb, hogy ezt zöld energiával tehetik meg: a Volvók kapóra jöhetnek, mint időszakos tároló egységek, ha a fogyasztás kicsi, de a fenntartható forrással dolgozó erőművek termelni tudnak.

A Volvo a tervek szerint az alapfelszerelés részeként kínálja majd a kétirányú töltéshez szükséges fali töltődobozt, valamint az elektromos hálózattal kommunikáló vezérlést, azonban ennek a módjain, illetve azon, hogy pontosan mely piacokon vezessék be a rendszert, még dolgoznak.