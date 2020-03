Olvass tovább

Hasonlóan a rádiósugarakkal működő radarhoz, és a hanghullámokkal üzemelő szonárokról, itt is a kibocsájtott jel visszatérésének módja, sebessége alapján határozza meg a rendszer, hogy van-e a környéken valami, vagy tiszta a terep.

Ez elengedhetetlen érzékszerv a jövő önvezető autóinál, hiszen a kamerák önmagukban nem elegendőek a pontos távolságmérésre, 3D-s képalkotásra, valamint a hirtelen változó fényviszonyokat, illetve a fény hiányát is rosszul tűrik. Tehát kell valami, ami megmondja hány méterre csoszog át a gyalogátkelőn a szomszéd néni, van-e értelme még fékezni.

Erre olcsó válasz az autóiparban jó ideje alkalmazott radartechnika, ami a távolságtartó, adaptív tempomatoknál már szériagyártásban alkalmazott, bevált megoldás. Csakhogy a képalkotás terén a LiDAR verhetetlen, pontosabb, gyorsabb, csak még a gyerekbetegségeket kell leküzdeni, és az árat lejjebb faragni.

Mit akarunk? Olcsó és zseniális LiDAR-t! Mikor akarjuk? Most!

A lézerradarok kutatása már hosszú évek óta folyik, a Ford például már 2014-ben büszkén hirdette a fejlesztés alatt álló technikát. Akkor az egységek még méretes, konzolon tetőre szerelt hengerek voltak, esély sem volt a karosszériába rejtésre, a korabeli hírek szerint ez a rendszer maximum hetven méterig látott el lézercsápjai segítségével.

Széljegyzet volt csupán a rengeteg autós hír között, azóta viszont eltelt hat év, és az idei CES kiállításon Las Vegasban már szinte minden közlekedési cégnél ott voltak a lézerradarok. Most jött el a technológia vadnyugat korszaka, elégetésre váró befektetői tőkével az ölben nőttek ki a földből újabb és újabb próbálkozások. Céljuk beférkőzni a nagyobb gyártók kegyeibe beszállítóként, vagy elég csábító falatként eladó sorba kerülni. Kaotikus az összkép, ami határozottan tisztulni fog, sokan kibuknak majd, de az évek óta meghatározó nevek feltehetően maradnak.

Ilyen név a lézerradarok zászlóvivője, a Velodyne. 2007 táján, amikor a vagyonokat érő szenzorok még kétszemélyes KFC-vödör méretű dobozban ültek, a Velodyne már akkor is hitt a technológiában, és úttörőként haladt vele előre. Egyik első termékük a HDL-64E 120 méterig látott 64 lézerrel, a legújabb fejlesztésük az Alpha Prime viszont már 245 méterig alkot 360 fokos képet 128 lézerrel. Ma több termékkel próbálkoznak, és a hagyományos radarokat is megpróbálják kiütni, kifejezetten az autó előtti utat figyelő, nagy részletességű képet adó termékeik is vannak már, amelyekre a vészfék rendszerek támaszkodhatnak.

Így látta az utat a 2007 színvonalát hozó HDL-64E:

Így pedig az Alpha Prime, ami gyakorlatilag ma az egyik csúcsa a lézerszenzoroknak, és így az ára is eléggé borsos még.

Komoly előrelépés, de a konkurencia sem alszik, a saját LIDAR-t házon belül gyártó Waymo azt állítja, hogy szenzora képes a közeli és akár a 300 méterre lévő tárgyakat is látni, az árak pedig egyre lejjebb kúsznak.

Nem csoda, hogy a Velodyne is egy száz dolláros apró érzékelővel próbált erőt demonstrálni idén januárban a CES 2020 világkiállításon. A Velabit kisebb, mint egy Rubik kocka, száz méterre lát el, de 360 fokos kép helyett csak 60 fokos látótérrel. Mérete és ára alapján ez már inkább a takarító, egyéb feladatot ellátó robotok, drónok kiegészítője lehet, és azt mutatja, hogy tényleg a tömegtermelés kapujába ért a lézeres képalkotás.

Persze a Velodyne nem fogja rárúgni a globális autógyártásra az ajtót, ehhez egy nagyobb név kell, mint például a Bosch, ami idén év elején jelentette be, hogy saját termékkel száll ringbe.

Csak rendszerben működik

Nem az a kérdés, hogy van-e igénye az autóiparnak a lézerradarokra, inkább az, hogy ki lesz az első beszállító, aki elég olcsó, megbízható, integrálható megoldást tesz le az asztalra. Ezért kulcskérdés a szoftver, illetve az önvezetéshez szükséges egyéb rendszerekkel, a hagyományos kamerákkal, radarokkal történő együttműködés. Ebből fakadóan lehet, hogy a Bosch már most lemaradásban van, és hiába első körös beszállító, az egyik legnagyobb az autóiparban, ha az informatika világának óriási már évek óta a világ pénzét költi egy teljes rendszer fejlesztésére.

A Google anyavállalata, az Alphabet számára kísérleteket folytató, fentebb már említett Waymo hosszú évek óta gyűjti a gyakorlati tapasztalatokat. Ötödik generációs új rendszerük már ötszáz méternél messzebbről is beazonosítja a különböző környezeti elemeket, ide értve a gyalogosokat és a stop táblákat is. Egy autóajtó nyitását, valamint a kátyúkat ugyancsak több száz méterről képes észlelni és feldolgozni a rendszer.

Bár a technika is komoly előrelépés, a sikere szempontjából talán még ennél is fontosabb, hogy mindössze fele annyiba kerül, mint az előző generáció. A költségeken a Waymo állítása szerint a tervezési és gyártási folyamatok egyszerűsítésével sikerült sokat fogni. 2017-es hírek szerint a csúcstechnológiás LiDAR szenzorok akkori ipari átlagnak számító 75 ezer dolláros (24 millió forint) darabonkénti árát mintegy 90 százalékkal csökkenteniük – ez 7500 dollár (2,4 millió forint) környéki árcédulának felel meg, a legfrissebb jelentések pedig már 4000 dolláros árszintről szólnak.

A Waymo erre a szintre 32 millió forgalomban megtett kilométer után jutott el, és LiDAR-okkal együtt már összesen 29 érzékelő információit dolgozza fel a fedélzeti rendszer.

Problémák? Azok még vannak

Idáig ömlött a pénz az ágazatba, 2030-ra már húszmilliárd dolláros piacot jósolnak a technológiának, a Velodyne értékét pedig 1,8 milliárd dollára becsülték tavaly. A jósolt növekedéshez viszont pár akadályt még át kell ugrani. Egyrészt a ma elterjedt, 360 fokos képet adó, sok mozgó alkatrészekből álló “pörgő” lézerradarok sosem lesznek elég olcsóak, és a henger alakú kialakítás is okoz problémákat. Egyszerűen túl komplex szerkezetek, nehezen építhetőek be feltűnés nélkül egy formatervbe, magas a meghibásodás lehetősége, ezért az új fejlesztések célja, hogy elhagyják a mozgó alkatrészeket.

Komoly probléma még a zavarhatósága, a RobustNet Research Group a Michigani Egyetemen kimutatta, hogy a LiDAR alapú észlelési rendszerek is átverhetőek. Célzott támadással a szenzorok nem létező tárgyakat érzékelhetnek, ezzel hirtelen fékezésre késztetve az autót.

Még komolyabb probléma a koronavírus hatása. Mivel az autóipar globálisan parkoló pályára állt, a pénzcsapok is elapadtak, a kutatásokat felfüggesztették. A megjósolt fejlődési ütem így biztos nem tartható, de az eddig tapasztalt árzuhanás már megtette hatását. Ahogy a viharfelhők elvonulnak, a száz dolláros érzékelőkre újra lesznek vevők.