Nevével sugallják, mi a cél az új Smarttal

Ősszel a Vezess is beszámolt arról, hogy a Smartnál az európai szabadalmi hivatalhoz benyújtott vázlatok alapján elektromos szabadidőjármű építésére adták a fejüket. Akkoriban egy tanulmányautót is bemutattak, és mostanra már újabb részletek és egy bizarr név is köthető a konstrukcióhoz.

Technológiáját anyacége, a Mercedes-Benz és új műszaki partnere, a Geely biztosítja hozzá, a #1 néven futó modelltől pedig azt várják, hogy labdába tud rúgni például a Mini elektromos Cooperével. Nem ámítás, tényleg #1 lesz a készülő Smart neve – így, hashtag formájában –, amivel a márka a közösségi médiában kíván nagyobb elérést generálni. Néhány hónappal ezelőtt a Toyota változtatta meg a GT86 nevét hasonló okokból.

Névválasztását azzal indokolja a Smart, hogy a #1-gyel minőséget, teljesítményét és megbízhatóságot szeretnének kínálni. Daniel Lascow, a márka globális értékesítési igazgatója reméli, Kínában és Európában is sikerült csúcsra törniük a crossoverrel. A #1-gyel az első szélcsatornás és téli teszteket is eredményesen bonyolította le a Smart, így új szakaszba lép a fejlesztés, és várhatóan még idén piacra dobják.