De hogy mennyire a digitális korban élünk, mi sem mutatja jobban, hogy a jobb internetes kereshetőséget szem előtt tartva vált nevet egy autó. Az utolsó utáni pillanatban döntöttek úgy a japánok, hogy a Toyota GR 86 ezentúl inkább GR86 legyen, vagyis a típusból eltűnt a betű-, illetve a számkombináció közé beékelt szóköz.

A GT86 utódjaként beharangozott GR86 amúgy is rengeteg változást hozott, így akár jelentéktelennek is mondhatnánk egyetlen szóköz eltűnését, pedig nem az. GR 86-ként ugyanis a potenciális vevőkör nehezebben talál rá, hiszen a keresőmotorok is többféle találatot jelenítenek meg, arról nem is beszélve, hogy a közösségi médiában futó címkék, hashtagek helyzetét is megkönnyíti.

Ha még mindig GR 86-ként futna a kétajtós sportkupé, az két külön hashtaget jelentene a különböző közösségimédia-platformokon, illetve jelentett is: a #GR jelölésű posztok között egyébként is nagy már a szórás, önálló – vagyis betű nélküli – számkombinációkat pedig nem is értelmez a rendszer, mivel szavak, kifejezések megjelölésére találta fel Chris Messina, még 2007-ben.

A változás a márka japán és észak-amerikai webhelyeire látogatva máris érzékelhető, hamarosan pedig a brit importőr oldalán is végbemegy. „Ez a SEO-val hozható összefüggésbe” – írta a témát felgöngyölítő Carscoops megkeresésére az egyesült királyságbeli Toyota. „Azt szeretnénk, hogy az emberek könnyebben megtalálják az autónkat, ha online keresgélnek.”

Sokakban merülhet fel a kérdés – joggal –, hogy mi a bánat a SEO. Becsületés nevén Search Engine Optimizationnek, vagyis keresőoptimalizálásnak hívják. Ennek lényege a megfelelő kulcsszavak beépítése, így a keresőmotorok listáján előkelőbb helyen bukkan fel a hozzánk kötődő termék és/vagy márka, ezzel javítva az organikus, vagyis nem fizetett eredményeket.

A hirtelen módosítás még okozhat fejfájást a Toyotának, például az Egyesült Államokban, ahol még idén decemberben megkezdik a GR86 értékesítését: valószínűleg elkezdték már a kézikönyvek és a prospektusok nyomtatását – bár kétségtelen, hogy a keresőoptimalizálásnak ezekben az esetekben nincs szerepe, de lehet, hogy lesz némi átfutási ideje a korrekciónak.

Európában ez aligha fog gondot okozni, mivel az öreg kontinensre legkorábban 2022 tavaszára ígérik az első szállítmányt a GR86-ból.

Afelől pedig végképp nyugodtak lehetünk, hogy ez a 2398 cm³ lökettérfogatú motor 234 lóerős teljesítményén mit sem változtat majd. Ez máris jelentősebb ugrásnak könyvelhető el – a GT86-hoz viszonyítva –, ahogyan a maximális nyomaték is 205-ről 250 Nm-re nőtt, ráadásul ehhez is elég az eddigi 6700-as helyett 3000-es fordulaton pörgetni az erőforrást.

Nem lesz jelentősége a sebesség- és gyorsulásadatok szempontjából sem. Manuális váltóval szerelt modellek esetében 6,3 másodperces 0-100 km/óra gyorsulási idő mellett 229 km/órára képes a GR86, míg automata váltó esetében ezek az értékek 6,9 másodperc és 219 km/óra.