Kaucsukhiány okozhat fejtörést hamarosan az autóiparban, ami nemcsak a gumiabroncsok, hanem a motorháztető alatt található rezgéscsillapító elemek előállításánál is elengedhetetlen – írja a Bloomberg.

A kaucsuk ára a kínálat csökkenésével párhuzamosan folyamatosan nő, ami Kína készletezésén felül a gumifákat meleg és párás éghajlati körülmények között – mint ami például Thaiföldre és Vietnámra is jellemző – érintő gombabetegségnek tudható be.

Bevett szokás az autóiparban, hogy a gyártási folyamatok egyes lépéseit éppen időben hajtják végre, ezzel is minimalizálva a költségeket, így például a kaucsuk- mellett a félvezető mikrochip-készleteket is általában az utolsó pillanatokban rendelik be. A helyzetet ráadásul tovább bonyolítja, hogy a gyártók által is jobban preferált természetes kaucsuknál hét évig tart, mire beérik, míg a kőolajból készült szintetikus kaucsuk csak bizonyos esetekben működhet.

A Fordnál és a Stellantisnál folyamatosan figyelik a helyzet alakulását, de a General Motorsnál egyelőre nem okozott fennakadást a kaucsukhiány. Mivel az autógyártók és a legtöbb nagy beszállítójuk belátható időn belül rendelkezik elegendő kaucsukkal, a gumiabroncsgyártókat hamarabb érintheti érzékenyen a várható globális kiesés, ami már most érzékelteti hatását a piacon.

A koronavírus-járvány eddig elmúlt több mint egy éve számos nehézséggel kellett szembenéznie az autóiparnak: a már-már talpra állni látszó értekesítés összeomlása mellett többször is előfordult, hogy autótípusok gyártása állt le chiphiány miatt, de olyanra is volt példa, hogy szivacsból nem volt elegendő.