Az autóipar amúgy is megsínyli a koronavírus-járvány hatásait, ám az elmúlt hónapokban mikrochip- és szivacshiány is nehezítette a gyártósor melletti folyamatokat – előbbi az év elején még a Mercedes kecskeméti gyárát is megakasztotta.

Ezúttal Észak-Amerikából érkeztek rossz hírek: chiphiány miatt kell felfüggeszteni a Ford Raptor gyártását. A Carbuzz emlékeztet rá, hogy az F-150-nél is felmerültek hasonló problémák a közelmúltban, a jelenlegi fennakadás miatt két hétre, április 19-ig bezárják a Ford egyik michigani üzemét.

Nem ígérkezik könnyebbnek a folytatás sem: a beszállítók már újranyitást követő szállítmányokat is mondtak le. A Ford emellett megerősítette, hogy hasonló helyzet alakult ki másik öt észak-amerikai gyárában, többek között Kansas Cityben és Chicagóban, ahol az F-150-ek mellett Explorereket és Lincoln Aviatorokat is gyártanak.

A chicagói üzem viszont ennek ellenére is tovább üzemel, még ha túlórák nélkül is. Az Escape crossover és annak fényűzőbb társa, a Lincoln Corsair gyártása azonban ebben a hónapban két hétig visszafogott ütemben zajlik majd Louisville-ben.

Az elmúlt időszak világított rá arra igazán, mi mindenre használnak mikrochipet az autóiparban. A járművek vezérlőrendszere mellett a navigációs rendszerhez, a Bluetooth-funkcióhoz, sőt még az ablaktörlőkhöz is elengedhetetlen a használatuk.

A vesztegzárak okozta hiányok miatti üzleti veszteségüket a főleg kínai székhellyel rendelkező beszállítók azzal igyekeztek pótolni, hogy chipjeiket az elektronikaipari vállalatoknak árusították, ami összefüggésbe hozható azzal, hogy a kényszerű otthoni munkavégzés és tanulás által megnőtt a kereslet az okostelefonok és a számítástechnikai eszközök iránt.