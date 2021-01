Mi számít ma luxusnak? Az, amit pénzen sem feltétlenül lehet megvenni: a szabadság. Idő, hogy azt tegyünk, amihez kedvünk van, tér, hogy akadályok nélkül mozogjunk, csend és magány, mert már elviselhetetlen a civilizációs terhelés.

A XXI. század harmadik évtizedében tehát az az igazi luxusautó, ami képes kivinni minket a természetbe, majd onnan visszahozni, ha lejárt az időnk. Ezt ismerte fel a Ford, amikor feltámasztotta a Bronco offroadert, és ezt lovagolja meg a Mercedes G-osztály, a Jeep Wrangler vagy a Land Rover Defender, amikor vagyonokért kínál olyan autókat, amelyek nem feltétlenül kényelmi szolgáltatásaikkal, sokkal inkább megállíthatatlan terepalkalmasságukkal tűnnek ki.

Adottak tehát a piaci feltételek ahhoz, hogy a Lexus is megpróbálkozzon a szegmensben. Nem lesz nehéz dolguk, hiszen a Toyota Land Cruiser két típusát is forgalmazzák az EU-n kívüli piacokon: a GX a J150, az LX pedig a J200 nem is olyan nagyon átdolgozott, mint inkább csak alaposan kifényesített változata.