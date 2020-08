Az RZ 450e nevet Európában, az USA-ban és Ausztráliában, az LBX-et pedig Európában és Izraelben védette le a Lexus. Kezdjük az utóbbival, mert azt nehezebb megfejteni: az akkumulátoros kísérleti tanulmányautótól (Lexus Battery Experimental) kezdve az UX nagyobb alternatíváján (gyakorlatilag a Toyota Corolla Cross padlójára épülő szabadidőjárművön) át a 2015-ös LF-SA tanulmányautó (képeinken) szériaverziójáig sok minden elképzelhető, de semmi sem biztos. Az mindenesetre elgondolkodtató, hogy már évek óta újra és újra felmerül egy elektromos városi Lexus gondolata…

Ami az RZ 450e-t illeti, bizonyosan akkumulátoros elektromos modellről van szó, amelynek teljesítménye nagyobb (talán pont másfélszer?) az UX 300e azonos értékénél. Az RZ betűszó eddig nem szerepelt a Lexus palettáján: alighanem az RX sportosabb, kupésabb változatáról van szó, de nem kizárható egy négyajtós kupélimuzin, azaz az RC utódjának praktikusabb verziója sem.

A Toyota-csoport a közelmúltban két olyan jármű sablonos dizájnját is szabadalmaztatta, amelyekre akár passzolhatnak is ezek a leírások, ezeket azonban Kínában jegyeztették be, így nem találkoznak az RZ-vel és az LBX-szel.