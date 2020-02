Egy kaliforniai formatervező szerint sokkal több van a Toyota városi crossoverében, mint amit belelátunk. Az Európában leginkább hibridként forgalmazott C-HR-ből már készült brutális sportautó-fantázia, most pedig a másik végletbe ment el egy grafikus, amikor sárdagasztó expedíciós kisautót álmodott bele a szabadidőjárműbe.

Az elképzelés szerint komoly átalakításokat igényelne persze az autó. Elöl és hátul merev tengelyt kapna, és összkerékhajtási rendszerét is valami komolyabbra kellene cserélni. Szimpla tetőcsomagtartó helyett praktikus volna egy, a vázra hegesztett, külső bukókeretet ráépíteni, ami a szerelvények elhelyezésén túl merevítené is a karosszériát, és borulásvédelmet is nyújtana.